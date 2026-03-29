La FIA responde a la rebelión de Sainz y los pilotos por el accidente de Bearman: «Reuniones en abril»

La FIA ha reaccionado a la rebelión de los pilotos tras el accidente de Oliver Bearman en la carrera del Gran Premio de Japón asegurando en un comunicado emitido este domingo que «se han programado varias reuniones en abril» para abordar posibles cambios en el nuevo reglamento que ha entrado en vigor a partir del Mundial de Fórmula 1 2026.

Carlos Sainz, presidente del sindicato de corredores, y varios componentes de la parrilla achacaron el fortísimo choque del inglés contra los muros a la excesiva importancia de la gestión de la energía por el motor eléctrico, lo que obliga a los pilotos a descender considerablemente la velocidad en pista en múltiples ocasiones.

«Se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento de las nuevas regulaciones y determinar si se requieren ajustes», aclara el organismo presidido por Mohamed ben Sulayem, reelegido el pasado diciembre. Bearman salió cojeando del Haas tras sufrir el accidente en la vuelta 22 y en el centro médico le diagnosticaron una contusión de rodilla después de impactar a 50G.

«La FIA continuará trabajando en estrecha y constructiva colaboración con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad siempre seguirá siendo un elemento central de la misión de la FIA», añade el comunicado.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

El comunicado de la FIA, Bearman y Sainz

«En esta etapa, cualquier especulación sobre la naturaleza de posibles cambios sería prematura. Se comunicarán más actualizaciones a su debido tiempo», cierra la FIA, que tendrá más de un mes hasta la próxima cita en Miami para arreglar el desaguisado del cambio de normas que no agradan a ninguno de los 22 pilotos de la parrilla.

Sainz fue el más tajante de todos en el circuito de Suzuka cuando se refirió a las cinco semanas de parón: «A mí me vendrán bien seguro y a la F1 le viene muy bien porque el accidente que hemos visto hoy con Bearman… Llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase».

«Tenemos velocidades de 30, 40, 50 km/h utilizando el boost y este accidente era cuestión de tiempo. Creo que han sido 50G en Suzuka con escapatoria, imaginaos que vamos a Las Vegas, Bakú y el mismo problema que ha tenido Oli lo tenemos a velocidades más altas y sin escapatoria», añadió el madrileño.

«Espero realmente que la F1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y tiene problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos», rogó el español, que insistió: «Soy inexperto en estos motores, pero hay que encontrar la solución, hacer lo que sea, me da igual que vayamos medio o un segundo más lentos por vuelta».

«Si hay que bajar un poco la potencia para que el motor eléctrico aguante más tiempo, será más seguro y divertido también, porque no dependeremos tanto de la energía. Me da igual, la solución hay que encontrarla más pronto que tarde y me sorprendía cuando nos dijeron: ‘Estamos descontentos con la clasificación, pero contentos con la carrera’. Los adelantamientos son rebases, no son adelantamientos de F1, es más una autopista, pulsas el boost y pasas si quieres», sentenció Sainz.