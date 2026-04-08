Fernando Alonso estuvo a punto de ser el conductor del ‘papamóvil’ de Benedicto XVI: ahora sabemos lo que pasó

Fernando Alonso estuvo a punto de conducir el papamóvil en la visita de Benedicto XVI en 2011. Durante una rueda de prensa, el coordinador nacional del viaje y por entonces de la Jornada Mundial de la Juventud, Yago de la Cierva, soltó la bomba informativa al final de su intervención. «Pusieron el grito en el cielo: ‘¡De ninguna manera!’», dijeron. Yo defendí esa idea: «Creo que sabe conducir, creo que el Papa no corre peligro», pero me dijeron que tenía que ser un Policía Nacional», añade el coordinador.

Josetxo Vera, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española (CEE), confirmó que la respuesta fue negativa por los protocolos: «Desde Seguridad se nos dijo que no; el vehículo del Papa lo tiene que conducir un policía nacional». En aquella ocasión, recuerda que se celebró una gran reunión de coordinación con cerca de 200 responsables del ámbito de la seguridad.

En aquella visita, entre el 18 y el 21 de agosto, la Fórmula 1 estaba en las vacaciones de verano, aunque la siguiente semana volvería el campeonato con el GP de Bélgica, donde Fernando Alonso fue cuarto en su segunda temporada con Ferrari.

Sorpresas de la visita de León XIV más allá de Fernando Alonso

Esta anécdota está enmarcada dentro de la organización de la próxima visita de León XIV a España (del 6 al 12 de junio), para la que quieren ideas nuevas y sorprendentes para acompañar al Santo Padre en su paso por España. Anunció que «vamos a intentar muchas cosas porque… le da sabor a la visita y tiene mucho sentido. La visita del Papa tiene grandes bloques, que tiene que decidir el Santo Padre, pero en esos grandes bloques habrá sorpresas».

Además, en la rueda de prensa, se ha presentado el lema y el logo oficial y se han dado también las primeras cifras del coste del viaje del pontífice (15 millones), pero ha estimado que el impacto del viaje será mucho mayor. «Superior a los 100 millones de euros». León XIV llegará a Madrid el 6 de junio y permanecerá en la capital de España hasta el día 9. Luego irá a Barcelona. En esa ciudad estará hasta el 11, y desde allí se desplazará hasta las Islas Canarias, donde estará hasta el 12.