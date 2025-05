Por qué el Papa León XIV rezaba al fundador del Opus Dei y más curiosidades de su vida como misionero

Dicen que el lugar de nacimiento es accidental. En el caso de Robert Prevost se cumple a rajatabla. El Papa León XIV nació en Chicago, pero de «corazón peruano», como ha declarado su hermano John. Además, siente una fuerte conexión con Aragón, hasta el punto de llevar consigo las reliquias de un obispo turolense que murió mártir en la Guerra Civil española.

Tiene raíces españolas por parte de madre, y recibió la nacionalidad peruana en 2016, donde ha pasado más de 40 años como misionero. En su primera intervención como León XIV en el balcón de San Pedro, lo quiso compartir con el mundo entero.

«A mi querida diócesis en Chiclayo en el Perú, dónde un pueblo fiel acompañó a su obispo ha compartido su fe y dio tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo», expresó. Si bien, los españoles también podemos sentir muy nuestro un pedacito de León XIV.

OKDIARIO te cuenta en este artículo muchas curiosidades de su vida en Perú, donde pasó 40 años recorriendo el país y su fuerte conexión con Aragón, a través del fundador del Opus Dei, San José María Escribá de Balaguer.

El Papa León XIV y el Opus Dei

Chiclayo es una ciudad situada al norte de Perú, entre Lima y Piura. La diócesis ha tenido una especial vinculación con el Opus Dei y Aragón desde 1968, dado que el segundo obispo de su historia perteneció a esta prelatura, Ignacio de Orbegozo y Goicoechea, quien logró que desde entonces se oficien centenares de sacerdotes.

En los 20 años que estuvo al frente de la diócesis, Orbegozo logró despertar en sus gentes una fuerte devoción al fundador del Opus Dei, el aragónes San José María Escribá de Balaguer, nacido en Barbastro en 1902.

De hecho, el que relevó a Orbegozo fue otro obispo aragonés, D. Jesús Moliné. De ahí que cuando Robert Prevost se convierte en obispo de Chiclayo, mantuvo en la diócesis la veneración popular al santo aragonés, oficiando cada 26 de junio una misa multitudinaria en la Catedral en honor a San José María.

Y la vinculación del Papa León XIV con Aragón no queda ahí, puesto que León XIV lleva colgada una cruz muy especial que guarda hasta cinco reliquias de mártires. Uno de ellos es del beato Anselmo Polo, obispo agustiniano de Teruel, que fue asesinado por los republicanos en la Guerra Civil española. Su cuerpo descansa en el altar de la catedral turolense.

Un motivo que ha despertado la ilusión de que pronto el nuevo Papa León XIV visite Aragón y rece ante la Virgen del Pilar, como ya hizo San Juan Pablo II en dos ocasiones (en 1982 y 1984).

El gorro de Perú a los 5 años

Según reveló el propio León XIV en una conferencia años antes de ser nombrado Papa, su conexión con Perú surgió de manera casual cuando sólo contaba con 5 años de edad. «Cuando yo tenía 5 años, no sé si sabía dónde estaba Perú, pero yo tenía un tío que me trabajaba acá y me regaló…. mi tía me regaló un chullo de Abancay –un gorro de lana con orejeras–, de todos los colores», recogen los medios peruanos.

La derroteros de la vida le llevó a recalar en 1985, con 33 años, como misionero agustino en Perú, donde desempeñó diversos cargos en la Prematura de Chulacanas y Trujillo, donde fue prior, formador, vicario judicial y docente. Hasta que en 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Chiclayo, donde sirvió hasta 2023, cuando marchó a Roma, al designarlo prefecto del Dicasterio para los Obispos, organismo responsable de seleccionar y nombrar obispos en todo el mundo. Además de asumir la presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina.

León XIV y el Santísimo por las calles

«Él es peruano. Vivió en Chiclayo más de 40 años. Conoce todo el Perú», ha compartido el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos Enrique García, quien explica que «no temía acercarse a la población», destacando «que su mayor contribución fue llevar la gracia del Espíritu Santo a la gente. Incluso salía con el Santísimo a las calles cuando los fieles no podían salir de casa por enfermedad u otras razones».

León XIV: la imagen de comercios en Perú

Al día siguiente que fue elegido Papa, los comerciantes de Perú comenzaron a vender camisetas con la imagen de León XIV, para vender sus productos como dulces típicos de la marca King Kong, en el que se puede ver a Prevost vestido además con una gorra de la selección de fútbol peruana. Hasta el punto que en muchos peruanos envían a estampar sus propias fotografías con el Papa León XIV, porque en su etapa como obispo fue muy cercano a la gente.

«Ha sido un obispo tan querido. Conoce muchísimo a todas las personas de la ciudad y a la gente de casa, es decir, a familias con las que muchas veces se ha ido a almorzar con los matrimonios, los niños, y a los sacerdotes», explica una señora vía llamada telefónica a OKDIARIO.

Amante de los desayunos peruanos

La elección de Prevost ha causado gran sorpresa, como reconocen los propios peruanos y, sobre todo, en la ciudad de Chiclayo: «Yo creí que soñaba cuando escuché al nuevo Pontífice León XIV. De alguna manera tenemos un Papa peruano», quien solía desayunar jugo de papaya y el frito chiclayano –un plato típico consistente en carne de cerdo–, como un cliente, más siendo ya obispo en El Trébol, un restaurante próximo a la catedral.