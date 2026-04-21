En Inglaterra no tienen piedad con Aston Martin: «Es vergonzoso»

El Gran Circo sigue con el foco puesto en Aston Martin. El equipo de Fernando Alonso ha sido la gran decepción en estas primeras semanas de Mundial 2026 después de un inicio de curso dramático y la última crítica ha llegado por parte de un ex piloto de la F1 y ahora comentarista en televisión. Karum Chandhok ha calificado de «vergonzoso» el rendimiento que hasta la fecha está teniendo el equipo de Woking en la presente temporada. Y todo hace indicar que en el próximo GP de Miami las sensaciones serán parecidas.

La Fórmula 1 calienta motores para su regreso dentro de poco más de una semana. El primer fin de semana de mayo, el Gran Circo vuelve con el Gran Premio de Miami, que será una carrera para medir las nuevas evoluciones de Aston Martin. El equipo de Fernando Alonso ha estado un mes de parón trabajando en introducir mejoras para ofrecer un mejor rendimiento en el regreso de Estados Unidos con la esperanza de superar los problemas con la unidad de potencia y las vibraciones.

Mientras desde Japón siguen trabajando en ofrecer un motor que sea capaz de por lo menos resistir una carrera completa, otro de los debates en la escudería británica está en el posible fichaje de Jonathan Wheatley como nuevo jefe de equipo para que Adrian Newey se centre en el desarrollo del coche. Sobre ello ha opinado Karum Chandhok, ex piloto de HRT en la Fórmula 1 y que ahora comenta todo lo que sucede en el Gran Circo en Sky Sports F1. El ex piloto, que disputó 11 carreras en su trayectoria profesional, valoró la nueva incorporación y también ha cargado duramente contra el equipo de Lawrence Stroll.

Duras críticas a Aston Martin

El fichaje de Jonathan Wheatley por Aston Martin parecía cantado después de que Audi anunciara su marcha por motivos personales entre las carreras de China y Japón. «Parecía algo obvio, ya que Adrian ocupaba ese puesto de forma interina», comenzó diciendo durante su intervención.

«Está claro que no es un hecho consumado; si lo fuera, ya se habría anunciado. Creo que todavía hay mucha incertidumbre sobre el destino de Jonathan. De lo que sí estoy bastante seguro es de que no hemos visto lo último de Jonathan Wheatley en el paddock», dijo sobre el fichaje del inglés como nuevo jefe de equipo de Aston Martin.

Karum Chandhok también aprovechó su intervención en Sky Sports F1 para atizar duramente a Aston Martin. «La verdad es que Aston Martin tiene problemas más importantes que el director de equipo», dijo antes de hacer una crítica demoledora: «Están siendo… Decepcionantes se queda corto, ¿no? Ha sido vergonzoso lo lejos que ha estado todo el conjunto del ritmo debido a los problemas de Honda, claro». «Necesitan a alguien que resuelva el problema técnico y no creo que Jonathan sea la persona indicada. Necesitan a gente de motores en Sakura para intentar sacarlos de este apuro», afirmó.

El próximo fin de semana en Miami se comprobará si en Aston Martin y Honda han aprovechado para bien el parón de un mes tras la cancelación del GP de Bahréin y Arabia Saudí por el conflicto de Oriente Medio.