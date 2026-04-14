El Aston Martin de Fernando Alonso frente al Bernabéu: el motivo de su presencia

El coche de Fernando Alonso está en Madrid. O, para ser más exactos, una réplica del Aston Martin con el que el piloto español compite, con dificultades, este año en el Mundial de Fórmula 1. Toda una atracción para los amantes de este deporte que sirve como presentación de una nueva alternativa de ocio y deporte en Madrid.

La F1 ha creado en la capital de España un espacio, enfrente del Bernabéu (paseo de la Castellana, número 103) en el que disfrutar de la Fórmula 1. Son 1.500 metros cuadrados, dos plantas, con más de 65 simuladores de última generación. Es una mezcla de entretenimiento con gastronomía, todo ello con el sello de la Fórmula 1, ya que además de poder subirte a un F1 en ese simulador, también hay para comer y hacer vida social.

Para presentarlo, o hacerlo más llamativo, se ha colocado una réplica del Aston Martin de Fernando Alonso, un coche que por ahora da muchos problemas al piloto español, que todavía ni ha puntuado y se ha retirado en dos de las tres carreras disputadas en este Mundial (y en la que terminó, en Japón, acabó 18º). Pero la atracción está ahí, de ver un coche de F1 a tamaño real y más el de Fernando Alonso.

Tal y como cuentan los organizadores, este es un lugar donde reunirse, competir, comparar tiempos y comentar la temporada en un entorno inspirado en la Fórmula 1. El espacio incluye dos salas VIP, una barra de 12 metros, zonas para grupos y eventos corporativos y un área social diseñada para que la experiencia vaya más allá de la pista.

Los simuladores están diseñados para ofrecer una experiencia competitiva auténtica, no sólo un juego. No es necesario tener carné de conducir ni conocimientos previos de Fórmula 1: la experiencia está pensada para todo tipo de públicos.

Todo ello en un año especial para Madrid, ya que en septiembre se celebrará el Gran Premio de España de F1 en la capital de España, en el circuito urbano que se está construyendo en la zona de Valdebebas.