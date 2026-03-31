Descubren la carrera de Mario Kart que Fernando Alonso y Lance Stroll montaron en Suzuka

Fernando Alonso y Lance Stroll se las tuvieron que ingeniar durante el Gran Premio de Japón para poder evolucionar el Aston Martin… y de paso divertirse en una nueva Fórmula 1 que parece haber cambiado para suerte. Los pilotos de la firma británica protagonizaron un bonito enfrentamiento durante las primeras vueltas de la carrera que ha salido a la luz en las últimas horas.

Fernando Alonso y Lance Stroll disfrutaron de su particular carrera al Mario Kart durante el Gran Premio de Japón que se celebró en el circuito de Suzuka el pasado fin de semana. En la tierra que vio nacer a este personaje de videojuego, los pilotos de Aston Martin se las apañaron para entretenerse en la que se preveía como otra carrera tortuosa para la firma británica, que sigue con los problemas derivados de las malas prestaciones del motor Honda.

Fernando Alonso y Lance Stroll salieron a la cola de la clasificación, en los puestos 21.º y 22.º, en el Gran Premio de Japón, y según desvelaron después, ambos se las ingeniaron para entretenerse y poder mejorar las prestaciones del coche yendo juntos durante las primeras vueltas de la carrera. «Sí, hablamos antes de la carrera de que quizá iba a ser un poco solitaria en cuanto al ritmo. Y si los dos coches rodaban juntos, quizá eso también nos daría buena información en cuanto a la energía y los diferentes mapas del motor», dijo el bicampeón del mundo a la conclusión de la carrera.

Por desgracia para ambos, todo acabó en la vuelta 30 cuando el Aston Martin de Lance Stroll dijo basta. «Fue divertido. Por desgracia, luego él tuvo que abandonar, así que nos perdimos la segunda parte de la diversión», dijo Alonso en declaraciones que recoge Motor.es. «Hasta ese momento, estaba disfrutando de la carrera, defendiéndome de Fernando, pero está claro que tenemos mucho trabajo por delante y necesitamos mejorar mucho la velocidad», dijo Lance Stroll tras su tercer abandono en la tercera carrera de la temporada.

La frustración de Alonso y Stroll

Resignado con Aston Martin y la nueva Fórmula 1, Fernando Alonso se mostró crítico con la nueva competición e incluso predijo antes de la carrera el grave accidente de Bearman que tuvo lugar durante el GP de Japón.

«Ninguna diversión, qué diversión va a haber adelantando sin querer. De repente, te encuentras con una batería superior a la del coche que tienes delante y, o te estrellas contra él o le adelantas. Es más una maniobra de evasión que un adelantamiento por: voy a echarle coraje y voy a pasarle por el exterior o voy a hacer la curva diferente. Ahora te encuentras con más o menos batería que tus rivales y adelantas o te adelantan», dijo antes de subirse al coche.

Después, también volvió a dejar claro que la actual Fórmula 1 ha perdido toda la emoción. «Desapareció un poco Suzuka, como desapareció también la curva rápida de Australia, donde siempre veíamos imágenes espectaculares, y desaparecerán Jeddah, Eau Rouge… desaparecerán todas las curvas del campeonato.

«Es una nueva F1. Te puede gustar más o menos, pero las curvas rápidas ahora son puntos de recarga. Ahí recargas la batería y entonces en las rectas tienes un poquito más de potencia. Así que el piloto lo único que hace es no empujar en las curvas. Así que es un poco frustrante», afirmó ante los medios de comunicación a la conclusión de la carrera.