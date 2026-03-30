Alonso predijo el grave accidente de Bearman en el GP de Japón

Fernando Alonso es una de las voces más autorizadas para hablar de Fórmula 1 y el bicampeón del mundo avisó antes del inicio del Gran Premio de Japón de que una tragedia podría suceder en pista. Y estuvo a punto de suceder. La carrera en Suzuka pudo acabar en drama después del grave accidente de 50 G que sufrió Bearman tras esquivar el Alpine de Franco Colapinto. Un percance del que el asturiano avisó y que es debido a la nueva reglamentación impuesta por la FIA en la Fórmula 1.

Fernando Alonso y toda la parrilla volvieron a poner el grito en el cielo este fin de semana por la nueva normativa de la FIA que ha cambiado por completo la Fórmula 1. Ahora los pilotos andan más preocupados de recargar los coches en las curvas para poder tener mayor potencia en las rectas y esto también puede dar lugar a accidentes como el sucedido este domingo durante el GP de Japón, en el que Oliver Bearman se fue por la escapatoria y se dio un golpe de 50G después de esquivar a duras penas el Alpine de Franco Colapinto, que circulaba mucho más lento.

Fernando Alonso ya avisó minutos antes de la carrera de que esto podría pasar. Antes de comenzar la carrera, el piloto de Aston Martin definió a la perfección lo que es la nueva Fórmula 1 y los peligros que entraña durante una entrevista a pie de pista que realizó ante los micrófonos de DAZN. Antes de subirse al coche, el bicampeón del mundo y una de las grandes voces autorizadas ‘rajó’ contra la FIA y además predijo el accidente que minutos después sucedería.

Alonso avisó del accidente

«Ninguna diversión, qué diversión va a haber adelantando sin querer. De repente, te encuentras con una batería superior a la del coche que tienes delante y, o te estrellas contra él o le adelantas. Es más una maniobra de evasión que un adelantamiento por: voy a echarle coraje y voy a pasarle por el exterior o voy a hacer la curva diferente. Ahora te encuentras con más o menos batería que tus rivales y adelantas o te adelantan», afirmó antes del GP de Japón.

Simplemente es un ser superior Es una locura que justo cuando lo ha dicho haya pasado tal cual lo ha explicado Si escuchasen a los pilotos, sobre todo a los veteranos, para hacer las normativas… que bueno sería para el deportepic.twitter.com/uSbM19mi1R — Nachez (@Nachez98) March 29, 2026

Después de acabar su primera carrera de la temporada a la cola de la clasificación, Fernando Alonso también mostró su frustración por el cambio que ha llegado a la Fórmula 1 con estas normas impuestas por la FIA, que también anunció después del GP de Japón que se dará un tiempo de reflexión y estudia realizar algunos cambios después del grave accidente de Bearman.

«Desapareció un poco Suzuka, como desapareció también la curva rápida de Australia, donde siempre veíamos imágenes espectaculares, y desaparecerán Jeddah, Eau Rouge… desaparecerán todas las curvas del campeonato», dijo Fernando Alonso cuando fue cuestionado acerca de las curvas más importantes del GP de Japón.

«Es una nueva F1. Te puede gustar más o menos, pero las curvas rápidas ahora son puntos de recarga. Ahí recargas la batería y entonces en las rectas tienes un poquito más de potencia. Así que el piloto lo único que hace es no empujar en las curvas. Así que es un poco frustrante», manifestó en su comparecencia ante los medios de comunicación.