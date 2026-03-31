Pista de kars y campo de golf: así es la increíble mansión de Fernando Alonso en Asturias

A lo largo de una trayectoria deportiva que se extiende ya por más de dos décadas, Fernando Alonso ha residido en distintos puntos del planeta. La exigente vida del automovilismo de élite le ha llevado a establecer su domicilio en países como Suiza o Emiratos Árabes Unidos, además de pasar largas temporadas en el competitivo entorno de Mónaco. Sin embargo, pese a esa dimensión internacional, el piloto asturiano mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal y conserva una de sus propiedades más significativas en las inmediaciones de Oviedo.

Esta residencia, situada en una amplia finca en las afueras de la capital asturiana, se ha convertido con el paso de los años en uno de los lugares más personales para el bicampeón del mundo. Allí encuentra la tranquilidad necesaria lejos de los circuitos y del ritmo frenético del calendario de la Fórmula 1.

Una mansión muy especial

La mansión fue adquirida por Fernando Alonso en un momento especialmente destacado de su carrera deportiva. Tras conquistar sus dos campeonatos mundiales de Fórmula 1, el piloto decidió invertir en una propiedad en su tierra natal, un lugar al que siempre ha estado profundamente ligado. Con el paso del tiempo, aquella primera vivienda ha ido transformándose mediante ampliaciones y reformas hasta convertirse en una finca de alto nivel.

El complejo destaca por sus dimensiones y por la singularidad de algunas de sus instalaciones, poco habituales incluso en el segmento inmobiliario del lujo. Uno de los elementos más llamativos es una pista de karts privada, una instalación que refleja la estrecha relación del piloto con la base del automovilismo.

A esta pista se suma un campo de golf privado, otro de los espacios que más llaman la atención dentro de la propiedad. Este deporte es una de las actividades que el piloto practica con frecuencia durante sus periodos de descanso, por lo que disponer de este equipamiento dentro de su propia finca refuerza el carácter exclusivo del lugar.

Un hogar lleno de recuerdos

Más allá de sus instalaciones deportivas, la vivienda cuenta con una amplia variedad de espacios pensados para el descanso. Entre ellos destacan una piscina, zona de spa y una sala de cine privada, elementos habituales en residencias de alto nivel pero que aquí adquieren un carácter especialmente personal. La casa dispone también de varios dormitorios en suite, concebidos para ofrecer comodidad tanto al propio piloto como a sus invitados.

Otro de los rincones más especiales de la finca es un espacio expositivo en el que Alonso guarda algunos de los monoplazas que han marcado su trayectoria profesional. Junto a ellos se conservan trofeos, recuerdos y objetos vinculados a su carrera, lo que convierte esta zona en una especie de museo privado. Para el piloto, estos elementos representan momentos clave de su historia en la Fórmula 1.

La vivienda incluye además espacios dedicados a una afición menos conocida del campeón asturiano: la cocina. Alonso ha reconocido en varias ocasiones su interés por la gastronomía y disfruta preparando platos cuando su agenda se lo permite.

Oviedo, un entorno privilegiado para vivir

La elección de Oviedo como lugar para establecer esta propiedad no es casual. La ciudad se caracteriza por su ambiente tranquilo, su marcado carácter residencial y una elevada calidad de vida. Rodeada de naturaleza y situada a poca distancia del mar Cantábrico, ofrece un equilibrio entre servicios urbanos y espacios verdes que resulta especialmente atractivo.

El mercado inmobiliario de la ciudad presenta además precios significativamente inferiores a los de las grandes capitales españolas. Según los datos disponibles a febrero de 2026, el precio medio del metro cuadrado en Oviedo se sitúa en torno a los 2.232 euros. Esta diferencia explica en parte por qué proyectos residenciales de gran envergadura pueden desarrollarse allí con mayor facilidad.

¿Cuánto cuesta la casa de Alonso?

Más allá de su valor sentimental, la propiedad también representa una inversión notable desde el punto de vista financiero. En el momento de su adquisición, el coste inicial se situó ligeramente por encima de los cinco millones de euros. Con el paso del tiempo y tras las numerosas ampliaciones realizadas, el valor estimado de la finca ha aumentado de forma considerable.

Las estimaciones actuales sitúan su valor en una horquilla que oscila entre los 10 y los 20 millones de euros. En el escenario más conservador, esto supondría al menos duplicar la inversión original realizada por el piloto. En las estimaciones más altas, la revalorización podría multiplicar por cuatro el valor inicial de la propiedad.

Este incremento se explica no solo por la calidad de la construcción y las dimensiones del terreno, sino también por el carácter único de sus instalaciones. Una pista de karts privada, un campo de golf y un espacio dedicado a conservar parte de la historia deportiva de Alonso convierten esta finca en un activo singular dentro del mercado inmobiliario.

A ello se suma un elemento intangible difícil de cuantificar: la asociación directa con la figura de uno de los deportistas españoles más influyentes de las últimas décadas. En conjunto, la mansión de Fernando Alonso en Asturias representa tanto un refugio personal como un símbolo del vínculo que el piloto mantiene con la tierra donde comenzó su carrera.