Un ex piloto no duda con el mejor de la historia: «Alonso es el que más se ha acercado a la perfección»

Fernando Alonso está considerado por muchos expertos en Fórmula 1 como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y el último en pronunciarse sobre ello ha sido Jolyon Palmer, ex piloto de la F1 y uno de los rivales en la larga carrera del piloto asturiano. El que fuera piloto de Renault durante estos años ha dejado claro que el español ha sido el que más se ha acercado a la perfección.

A Fernando Alonso le siguen lloviendo los elogios, aunque esté a nivel profesional en un momento bajo y con la retirada asomando por el horizonte. Aston Martin sigue trabajando en dar al bicampeón del mundo un coche competitivo para una temporada que se encaró con la ilusión de que el cambio de normas podría llevar a la escudería británica a competir contra los mejores equipos de la parrilla. La realidad ha sido dura, ya que Honda no ha encontrado el motor idóneo para que el coche sea incluso capaz de acabar carreras.

Por ello, y después de ser padre, Fernando Alonso ha dedicado este mes de parón para desconectar de la Fórmula 1 mientras en Gaydon y Tokio siguen trabajando a destajo de cara al próximo Gran Premio de Miami, que se celebrará el primer fin de semana de mayo. Ahí se verá si el AMR26 ha evolucionado en el último mes o los problemas con la unidad de potencia y las vibraciones siguen haciendo que sea un monoplaza imposible de conducir.

Alonso y el mejor piloto

En este mes de parón de la Fórmula 1 por la suspensión de las carreras de Bahréin y Arabia Saudí por el conflicto en Oriente Medio, muchos expertos en Fórmula 1 han opinado sobre la situación actual del Gran Circo después de la entrada en vigor de las nuevas normativas y también se ha vuelto al pasado para recordar las grandes gestas realizadas por pilotos cuando la competición era distinta. Uno de ellos ha sido Jolyon Palmer, ex piloto de la Fórmula 1 con Renault. El ex rival de Alonso ha puesto al bicampeón del mundo por las nubes en una entrevista.

Palmer catalogó el año 2012 de Fernando Alonso en Ferrari como una de las temporadas «más perfectas». «Es el piloto que más se ha acercado a la perfección en esos años de Ferrari», dijo el ex piloto sobre una temporada en la que el asturiano rozó su tercer campeonato del mundo tras quedarse a sólo tres puntos del Red Bull de Vettel. «Cuando competía contra él, estaba en un nivel superior. Yo pensaba que tenía habilidades en carrera… hasta que nos enfrentamos», dijo en declaraciones realizadas a F1 Nation.

«Es el retrato más brillante de un piloto de Fórmula 1; pensé que lo tenía todo», afirmó sobre el rendimiento de Fernando Alonso, que ese año ganó tres carreras, siendo la más espectacular la del Gran Premio de Europa celebrado en Valencia, en el que remontó de la undécima posición a la primera ante el delirio de la afición. «Especialmente en 2012. Podía ver el futuro en el cuerpo a cuerpo. Sabe calcular todo antes de llegar a las curvas por su lectura de las carreras», dijo.

Hace unos días, el actual campeón del mundo, Lando Norris, también valoró positivamente a Fernando Alonso, al que puso entre los cuatro mejores pilotos de la historia de la F1. «Alguien a quien vi crecer y a quien conocí de primera mano durante mis primeros años en McLaren. Simplemente una gran persona, alguien adorable, alguien con quien me llevo bien, un buen tipo», dijo sobre el asturiano.