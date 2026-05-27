Así son las camisetas y sudaderas de Bad Bunny y Adidas que están arrasando en España: precio y dónde comprarlas

La fiebre por Bad Bunny sigue creciendo en España y ya no se limita únicamente a la música. Después del enorme éxito de su colección con Zara, que se agotó en cuestión de minutos en muchas tiendas y en la web, ahora son las camisetas y sudaderas que el artista puertorriqueño ha lanzado junto a Adidas las que están arrasando entre sus seguidores. Las prendas forman parte de una colección inspirada en la gira Debí Tirar Más Fotos y mezclan la estética urbana del artista con el estilo deportivo clásico de la marca alemana. El resultado son diseños llamativos, con aire retro y referencias muy claras al cantante, que se han convertido en los artículos más buscados de las últimas semanas.

Entre las prendas más populares destacan las camisetas oversize con estampados relacionados con Madrid, Barcelona y Lisboa, ciudades incluidas dentro de la gira europea de Bad Bunny. Muchas de ellas incorporan gráficos inspirados en camisetas deportivas clásicas, detalles de estilo vintage y los colores habituales de Adidas, algo que ha hecho que las redes sociales se llenen rápidamente de vídeos y publicaciones mostrando los nuevos diseños. También están triunfando las sudaderas con capucha y las chaquetas Firebird, que recuperan el estilo más reconocible de Adidas pero adaptado al universo creativo del artista puertorriqueño.

Uno de los motivos por los que esta colección está teniendo tanta repercusión es que no se trata del típico merchandising de concierto. Adidas y Bad Bunny han apostado por prendas con una estética mucho más cuidada, pensadas para poder llevarse en el día a día más allá de los conciertos. Las camisetas tienen cortes amplios, tejidos gruesos y detalles gráficos bastante trabajados, mientras que las sudaderas y chaquetas mantienen ese estilo deportivo noventero que lleva meses dominando las tendencias de moda urbana. Además, muchas piezas son de edición limitada, algo que ha provocado que algunos modelos ya aparezcan agotados pocas horas después de ponerse a la venta.

Colaboración entre Adidas y Bad Bunny

Los precios también están dando mucho que hablar entre los aficionados. Las camisetas más sencillas rondan los 45 euros, mientras que las sudaderas y chaquetas superan fácilmente los 90 o incluso los 100 euros en algunos modelos especiales. Aun así, la demanda está siendo altísima y muchas tallas desaparecen prácticamente al instante. En parte, esto se debe a que Bad Bunny se ha convertido en una de las figuras más influyentes del momento y cualquier colaboración que lanza termina generando un enorme impacto entre sus seguidores.

De hecho, algunas prendas de Adidas ya se están revendiendo en plataformas de segunda mano por precios mucho más altos que los originales. Además del tirón que tiene el cantante, la colección también ha conseguido conectar con quienes siguen las tendencias actuales de streetwear. El estilo relajado, las prendas amplias y las referencias deportivas siguen dominando la moda urbana en 2026, y esta colaboración encaja perfectamente dentro de esa estética. Las camisetas combinan fácilmente con vaqueros anchos, pantalones cargo o zapatillas deportivas, mientras que las sudaderas y chaquetas recuerdan mucho al estilo que Bad Bunny suele llevar tanto en conciertos como en apariciones públicas.