No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. El pasado jueves 14 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 415 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo don Hernando no duda un solo segundo en expulsar tanto a Leonor como a Rosalía de la Casa Grande, ¡y lo hace sin ningún tipo de miramiento! Lejos de que todo quede ahí, Luisa no duda en impedir que Bárbara cometa una locura.

Entre otras tantas cuestiones, porque su intención es ir a buscar al niño que las parteras podrían estar ocultando durante todo este tiempo. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido tener la oportunidad de ver cómo José Luis hace todo lo que está en su mano para tratar de frenar a Rafael. A pesar de todo, parece que su hijo ya ha elegido de qué lado estar. ¿Será demasiado tarde para ir un paso más allá, en mitad de esta compleja y tensa situación?

¿Qué sucede en el capítulo 416 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 15 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Rafael se niega en rotundo a readmitir a Leonor, a pesar de los ruegos por parte de Rosalía. En cuanto a don Hernando, opta por presionar a Vitoria para tratar de averiguar más sobre la muerte de los bandidos.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a tener la oportunidad de ver cómo alguien descubre por boca de Luisa y Bárbara toda la verdad sobre el hijo de Adriana. ¿Quién comparte ahora el secreto con ellas? ¿De qué forma utilizará esa valiosa información que podría marcar un gran punto de inflexión en esta historia? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.