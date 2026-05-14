Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 13 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 414 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido observar cómo don Hernando se defiende con cierta firmeza. Es más, no duda un solo segundo en lanzar una contundente acusación que, desde luego, podría llegar a cambiarlo todo. Alejo, por su parte, se siente profundamente acorralado. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en enfrentarse, de una vez por todas, a Braulio.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo, esa misma noche, Leonor regresa de un momento a otro al Valle. Eso sí, lo más sorprendente e impactante de todo es que no lo hace sola, sino que lo hace junto a una joven de lo más misteriosa. ¿Quién es la persona que la acompaña? Y, sobre todo, ¿qué es exactamente lo que buscan colándose en la habitación de Rafael? Muy pronto saldrán a la luz las respuestas que necesitan.

¿Qué sucede en el capítulo 415 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 14 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo don Hernando se arma de valor para expulsar no solamente a Leonor, sino también a Rosalía de la Casa Grande. ¡Y lo hace sin miramientos! Luisa, a su vez, impide que Bárbara cometa una locura al buscar al niño que las parteras podrían ocultar. Además, Enriqueta decide tranquilizar, en la medida de lo posible, a Alejo.

Por si fuera poco, vamos a ser testigos de cómo José Luis hace todo lo que está en su mano para tratar de frenar a Rafael. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que parece que su hijo ya ha elegido de qué lado estar, por lo que podría ser demasiado tarde. Lo que es un hecho es que estamos ante un nuevo punto de inflexión de esta sorprendente temporada que tantísimo está dando que hablar. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.