El Centre del Carme despide la exposición de Chema Madoz con un concierto que dará vida a sus obras

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) despide el 18 de mayo la exposición Letra y compás, de Chema Madoz, con un concierto que dará vida a sus obras, haciendo sonar, por primera vez, las partituras que han inspirado el trabajo creativo del fotógrafo español.

Dos jóvenes intérpretes valencianos desvelarán las piezas musicales que se esconden detrás de los juegos visuales de Madoz: el violinista Carlos Martín Duarte y el pianista Alejandro Espina.

El reconocido fotógrafo Chema Madoz, Premio Nacional de Fotografía y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha unido por primera vez en esta muestra en Valencia dos de sus grandes pasiones, la música y la literatura.

Una partitura musical realizada en un telar, una araña tocando el piano, una rana en clave de sol, dos flautas convertidas en un arma peligrosa, una persiana musical, un látigo convertido en nota… son algunas de las imágenes con las que el fotógrafo madrileño resignifica los objetos, convirtiendo lo cotidiano en extraordinario.

Tomando el hilo a la exposición, el Centre del Carme ha invitado a lo largo de tres meses a los visitantes a jugar con las imágenes, imaginando las piezas musicales o las obras literarias que el artista reinterpreta en sus fotografías.

Para culminar este trabajo y despedir la muestra el centro de arte valenciano propone, en el Día Internacional de los Museos, una experiencia musical en la propia sala de exposiciones que pone en relación arte y música.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha señalado que «para Chema Madoz, la literatura o la música constituyen en esta exposición la materia prima de su obra. Lo que busca el Centre del Carme es darle vida ofreciendo una experiencia singular a los asistentes, otro modo de disfrutar de las imágenes dejándose llevar por las melodías que Carlos Martín y Alejandro Espinosa nos proponen».

«Pese a su juventud, tanto Martín como Espina tienen ya una importante trayectoria musical, habiendo tocado en auditorios como en la Filarmónica de Berlín o en el Miami International Piano Festival y formando parte de jóvenes orquestas como la Joven Orquesta Internacional de España. Este concierto se enmarca en nuestra línea de apoyo a los artistas valencianos emergentes con propuestas que buscan el diálogo entre lo contemporáneo y lo clásico, entre el arte y la música».

Viaje sensorial

En el concierto, Carlos Martín Duarte y Alejandro Espina proponen un viaje sensorial desde la poesía virtual de Madoz haciendo sonar las partituras que muestra en sus obras hasta las melodías que los músicos plantean reinterpretando la obra del fotógrafo para evocar distintas emociones.

Así, los asistentes al concierto podrán descubrir que tras la verja que Madoz ha situado en el pórtico de una iglesia se encuentra una obra del barroco autor italiano Domenico Scarlatti, una pieza que dialoga con la historia del antiguo convento del Carmen, ahora convertido en centro de arte. Madoz ha reconocido que «algunas de las partituras que aparecen en mis obras son homenajes a los autores que me gustan; por ejemplo, las notas que aparecen en el telar son el inicio de la canción Somewhere over the rainbow por un motivo particular».

En referencia a esta melodía, Martín ha señalado que «ofrecemos una interpretación musical con elementos suaves que reflejen tanto el calor de la tela como el carácter de anhelo o nostalgia de la letra de la canción».

Asimismo, el disco de vinilo con hendiduras que aparece en la fotografía de Madoz pertenece al reconocido compositor y pianista francés Erik Satie, cuya obra más conocida son las Gymnopédies. «Con una buena vista, se aprecia el primer tema del vinilo son las gymnopédies, obra que hemos escogido para el concierto. La composición ligera y minimalista se enmarca también dentro del estilo de la exposición», explican los intérpretes valencianos.

El repertorio del concierto se completa con dos composiciones inspiradas en las obras de Madoz y el conjunto de su exposición, buscando resaltar los matices, la sencillez y la armonía que desprende su trabajo con obras de Sibelius, Piazzola, Joaquín Turina, Arvo Pärt o Jules Massenet.

Carlos Martín Duarte

Carlos Martín Duarte (València, 2003) es miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y ha sido titular de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV y JOGV+), la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, la Joven Orquesta de Castilla y León, la JOS de la FSMCV, la Vienna New Year’s Sound Symphony Orchestra y la Swiss Philarmonic Academy. Su actividad sinfónica le ha llevado a actuar en Andorra, Italia, Alemania, Suiza y China, destacando escenarios como el Nanchang Grand Theatre o la Großer Saal de la Filarmónica de Berlín.

Alejandro Espina

Alejandro Espina (València, 2002) ha sido seleccionado en varias ocasiones para el Miami International Piano Festival (en Miami e Italia). Entre sus actuaciones con orquesta cuentan el Concierto n. 5 de Saint-Saëns o el Concierto en Sol de Ravel, así como diferentes apariciones como director con obras como el Concierto n. 1 de Frederic Chopin, Concierto n. 2 de Rachmaninov o Noche en Jardines de España de Manuel de Falla con la Joven Orquesta Leonesa. En 2024 es invitado por Bruno Aprea como asistente de dirección con la Joven Orquesta Leonesa. Ha actuado en solitario, en recitales de cámara, o en conciertos con orquestas en diferentes salas de conciertos en España, Europa y Estados Unidos.