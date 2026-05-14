Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 14 de mayo: Marta recibe una inesperada visita
¡Se queda sin palabras!
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 13 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 559 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo María se ve en la obligación de tomar una determinación respecto a su búsqueda de Fina. Todo ello mientras don Agustín ha sorprendido como nunca antes al hacer una visita de lo más extraña a Nieves.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo Tasio aprovecha la ocasión que se le ha presentado para suplicar el perdón de Carmen, mientras que Nieves se ha visto en la obligación de hacer una llamada verdaderamente importante. En cuanto a Salva, hace una sorprendente confesión a Tasio, mientras que Beatriz empieza a tener serias sospechas de que Álvaro está implicado en el robo de los camiones. Es por eso que no duda en hacer todo lo que está en su mano para tratar de encontrar las respuestas que necesita.
¿Qué sucede en el capítulo 560 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 14 de mayo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Beatriz toma la firme decisión de romper con Álvaro, por lo que cede de lleno a sus deseos con Gabriel. Carmen, mientras tanto, ha tomado una contundente decisión que tiene una estrecha vinculación con su matrimonio.
Por si fuera poco, vamos a ser testigos de cómo la inminente llegada de Brossard ha causado una enorme preocupación entre los accionistas. Todo ello mientras don Agustín se arma de valor para comenzar a investigar todos los detalles sobre la muerte de Alberto. Nieves, por su parte, se ha visto sorprendida al recibir una malísima noticia. Marta se queda profundamente descolocada al recibir una visita de lo más inesperada. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
