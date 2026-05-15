Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 14 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 560 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Beatriz no duda un solo segundo en romper con Álvaro. Por lo tanto, y para sorpresa de muchos, termina cediendo a sus deseos con Gabriel. En cuanto a Carmen, se ha visto en la obligación de tomar una contundente decisión que tiene una estrecha relación con su matrimonio.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido tener la oportunidad de ver cómo la inminente llegada de Brossard ha generado una enorme preocupación entre los accionistas. Todo ello mientras don Agustín ha empezado a investigar todos los detalles que tienen una estrecha vinculación con la muerte de Alberto. En cuanto a Nieves, se ha quedado completamente descolocada y sin palabras al recibir una malísima noticia, mientras que Marta se queda en shock al recibir una visita de lo más inesperada. Algo que va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 561 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 15 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, finalmente, Marta y Fina protagonizan uno de los reencuentros más esperados de esta ficción. Don Agustín, por su parte, se entera de que existen numerosos problemas en el matrimonio de Tasio y Carmen.

Por si fuera poco, la directiva planifica una estrategia ante la inminente llegada de Brossard, mientras que Nieves se arma de valor para hacer saber a sus hijos que ha tomado la decisión de marcharse. Valentina confiesa algo a Cloe que tiene estrecha relación con Andrés, mientras que Álvaro no tiene reparos a la hora de increpar a Beatriz por haberse acostado con Gabriel. ¡Es algo que no esperaba, ni mucho menos! No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.