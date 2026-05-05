Lara Álvarez, obligada a parar los pies a Sonsoles Ónega en directo: «Prefiero que no»
La asturiana fue cautelosa
El pasado lunes 4 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles presentada por Sonsoles Ónega. Entre otras cuestiones, fueron testigos de cómo Lara Álvarez acudió a plató para hacer un repaso a su trayectoria profesional en distintas cadenas de televisión. Pero no todo quedaba ahí, puesto que la asturiana también quiso pronunciarse sobre diversas cuestiones que tenían estrecha vinculación con el terreno personal, un ámbito en el que siempre se ha mostrado muy cautelosa. A pesar de todo, la situación cambió de forma verdaderamente radical cuando la presentadora dio el paso de preguntar a la de Gijón por su pasado amoroso. Todo ocurrió cuando Lara Álvarez accedió a hablar de este asunto tras la propuesta de Sonsoles Ónega: «Claro, hablemos de amor».
Eso sí, el tono cambió cuando la presentadora de Y ahora Sonsoles fue directa a la hora de preguntar a su invitada por Perico Durán, el piloto de aviones con quien mantuvo una relación sentimental intermitente durante varios años. Es importante tener en cuenta que Sonsoles Ónega tiró de educación a la hora de tratar de abrir este tema, y lo hizo con una pregunta de lo más concreta: «¿Te pregunto por Perico o no te pregunto?». En ese momento, Lara Álvarez se vio obligada a parar los pies a su compañera, y explicó las razones: «Prefiero que no. No por Peri o por relaciones pasadas, sino porque es remover cosas que ya enseñaron su tiempo, su lección y su proceso. Tampoco es gente que esté aquí para hablar de ellos», recordó.
Después de esta situación, y a pesar de la respuesta de la asturiana, esta optó por hablar sin tapujos sobre el amor. Entre otras cuestiones, la invitada de Y ahora Sonsoles reconoció que no siente ningún tipo de «presión» por conocer al hombre de su vida. Lejos de que todo quede ahí, aprovechó para hacer una reflexión al respecto.
«Cuando uno es más joven y no se conoce tanto, piensa en ese amor romántico que viene de la educación, pero vas viviendo y te vas dando cuenta de que no hay amor más importante que el propio y el de la familia», comenzó explicando, y añadió: «No es que me haya vuelto más exigente… Ya no insisto en encajar donde no veo».
De esta forma, confesó que, en la actualidad, no busca un perfil concreto de hombre, sino que se deja sorprender. Pero no todo queda ahí, puesto que Lara Álvarez también quiso aprovechar su paso por el programa de Antena 3 para hacer hincapié en algo: «Estoy muy bien con lo que he construido».
Acto seguido, explicó el motivo: «Antes tenía terror a estar en mi casa y perder el tiempo. Desde hace unos años, no hay mejor plan que quedarme en casa, coger una copa de vino blanco y ver una serie». Y es que ha dejado claro que no hay nada más bonito en la vida que aprender a apreciar los pequeños instantes de felicidad en solitario, como el que ella misma compartió con Sonsoles Ónega. ¡Nos encanta ver a la asturiana tan feliz!
Temas:
- Lara Álvarez