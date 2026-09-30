Las expertas en limpieza coinciden en el truco del limón en el microondas: «Lo colocaremos dentro a dos minutos a máxima potencia y no abriremos la puerta por 10 minutos para que el vapor actúe»

El microondas es uno de los pequeños electrodomésticos más utilizados en el hogar pero, sin embargo, no prestamos suficiente atención a su limpieza. En consecuencia, las salpicaduras de comida, las manchas de grasa y los restos secos empiezan a acumularse en las paredes y el techo. Una vez llegados a este punto, solemos recurrir a productos de limpieza o estropajos abrasivos para devolverle su aspecto original, pero existe un método muchísimo más sencillo y seguro. Se trata de utilizar limón y agua para generar vapor en el interior del microondas y, de esta manera, reblandecer la suciedad adherida.

El aroma del limón ayuda a combatir los olores que pueden quedar después de calentar determinados alimentos, como pescado, salsas, queso o comidas con especias. Pero la clave del truco no está sólo en el limón; en realidad, el principal aliado para facilitar la limpieza es el vapor que se genera al calentar el agua. Cuando el agua alcanza una temperatura elevada, se produce vapor que entra en contacto con las distintas superficies del interior del microondas. La humedad ayuda a ablandar pequeñas salpicaduras de salsas, restos de alimentos y manchas que no llevan mucho tiempo adheridas. En lugar de intentar eliminarlas con un estropajo, el vapor permite reducir la resistencia de la suciedad.

El truco del limón para limpiar el microondas

Para poner en práctica este método, los elementos son muy simples: un limón, agua, un recipiente apto para microondas y un paño o bayeta limpia.

Lo primero es llenar el recipiente con agua y añadir el limón. Aunque se puede utilizar el zumo de la fruta, lo mejor es cortar el limón por la mitad y añadir las dos partes al agua. Una vez listo, el recipiente se coloca en el centro del plato giratorio del microondas. A continuación, se programa a máxima potencia durante aproximadamente dos minutos. Transcurridos los dos minutos, hay que mantener la puerta cerrada durante unos 10 minutos para que el vapor se distribuya por las paredes del microondas y actúe sobre los restos de comida. Pasado ese tiempo, se abre la puerta con cuidado y se retira el recipiente con cuidado para evitar quemaduras. Después, basta con pasar un paño húmedo por las paredes, el techo, la base y la puerta. La principal ventaja de este truco es que la suciedad que estaba seca o adherida se habrá reblandecido con la humedad y, por ende, será mucho más fácil de retirar.

Aunque la mayoría de las salpicaduras se concentran en las paredes, el plato giratorio también acumula mucha suciedad. Por lo tanto, siempre que el modelo de microondas lo permita, es recomendable retirar el plato y lavarlo por separado. Se puede limpiar con agua templada y jabón de lavavajillas, siguiendo las indicaciones del fabricante. Asimismo, conviene limpiar el soporte o aro que permite girar el plato, ya que debajo pueden quedar restos de comida.

Adiós a los malos olores

Uno de los problemas más frecuentes del microondas es la acumulación de malos olores, sobre todo después de calentar ciertos alimentos. En este contexto, el limón resulta especialmente útil porque su aroma fresco ayuda a mejorar el olor del interior. Aun así, la mejor forma de evitar que los olores se acumulen es limpiar las salpicaduras justo después de que se produzcan y dejar la puerta abierta durante unos minutos después de utilizar el microondas.

Usos del limón en el hogar

El limón se puede convertir en el mejor aliado para limpiar el lavavajillas, ya que el ácido cítrico ayuda a eliminar algunos restos y depósitos de cal, mientras que su aroma deja una sensación de frescor. Es tan sencillo como colocar unas rodajas o utilizar la cáscara durante un ciclo de lavado, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.

Por otro lado, también resulta de utilidad a la hora de limpiar y refrescar el fregadero. En este caso, se utiliza medio limón para frotar suavemente la superficie y, después, aclarar con agua. Ayuda especialmente a eliminar restos y malos olores que pueden acumularse alrededor del desagüe.

Finalmente, si la nevera tiene algún olor desagradable, se puede colocar un recipiente con unas rodajas de limón en un pequeño recipiente en su interior. El aroma cítrico puede ayudar a mejorar el ambiente y dejar la nevera con un olor mucho más fresco.