Armengol saca pecho por su partido pese a los casos de corrupción: «El PSOE prestigia la democracia»

La presienta del Congreso de los Diputados y todavía secretaria general de los socialistas en Baleares, Francina Armengol, ha asegurado sin ambages que el PSOE, partido acorralado por numerosos casos de corrupción, «está prestigiando los valores democráticos».

Estas llamativas declaraciones fueron realizadas a su entrada a la reunión del Comité Federal del PSOE, celebrada este sábado en la sede de Ferraz. En un intento de desviar la atención sobre la crisis interna, Armengol proclamó que la federación balear, actualmente relegada a la oposición y con unas encuestas electorales que la sitúan por los suelos, llegará a los próximos comicios municipales de 2027 «con toda la fuerza y con toda la unidad».

A pesar de la evidente presión judicial y política que sufre el sanchismo, Armengol insistió en que su partido abandera los valores «democráticos, éticos, de la paz y del diálogo». Según su particular visión, las siglas socialistas se han convertido en «un gran referente para toda la izquierda a nivel internacional», especialmente en un panorama actual donde, a su juicio, «el ego importa cada vez más».

Por otro lado, al ser explícitamente preguntada por los incesantes escándalos que salpican al PSOE, la dirigente balear optó por echar balones fuera. Armengol despachó el asunto admitiendo con tibieza que atraviesan «momentos muy complicados» debido a estas situaciones «muy desagradables». Para zanjar la cuestión, se limitó a señalar que «la gente que haya utilizado el nombre del PSOE para corromperse» ya no forma parte de la formación «ni es bienvenida».

Des del Comitè Federal del PSOE reafirmam el nostre compromís amb una política útil, que ampliï drets, reforci els serveis públics i continuï millorant la vida de la ciutadania. Ho feim des de la força d’un partit unit, amb il·lusió i amb les ganes de continuar transformant la… pic.twitter.com/TsaB7je9Ro — Francina Armengol (@F_Armengol) June 27, 2026

Cabe recordar que el pasado sábado 20 de junio Armengol anunció que no repetirá como candidata del PSOE en Baleares para seguir blindada en la Presidencia del Congreso ante posibles imputaciones judiciales de las decenas de casos de corrupción que acorralan a los socialistas hasta que Pedro Sánchez convoque las elecciones generales.

La presidenta del Congreso, por tanto, se mantendrá en el cargo mejor retribuido de la política española con 215.000 euros anuales, y también seguirá al frente de la secretaría general de los socialistas de las Islas, donde fue reelegida en la primavera de 2025.