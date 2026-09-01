Etapa 10 de La Vuelta a España 2026 hoy, martes 1 de septiembre de Alcaraz a Elche de la Sierra: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV

Arranca la segunda semana de La Vuelta Ciclista a España 2026 y hoy, martes 1 de septiembre, se celebra la etapa 10 de esta competición que tuvo que despedirse de Tadej Pogacar, tras su caída el pasado sábado. Enric Mas ha pasado ha ser el gran favorito, pero le acecha de cerca Primoz Roglic, pero habrá que esperar a ver quién se acaba coronando en Granada cuando termine esta 81ª edición de la ronda hispana en la que se tienen que recorrer 3.275 kilómetros repartidos en cuatro etapas llanas, cuatro onduladas, cuatro de media montaña, dos contrarrelojes, una ondulada con final en alto y seis de montaña.

A qué hora empieza la etapa de La Vuelta a España 2026 hoy martes 1 de septiembre

La etapa 10 que se celebra hoy, martes 1 de septiembre, en La Vuelta Ciclista a España 2026 comenzará con la salida neutralizada sobre las 12:45 horas (horario peninsular) en Alcaraz y la organización estima que las llegadas a la línea de meta, situada en Elche de la Sierra, se producirán a las 17:17 horas, una menos en las Islas Canarias.

Recorrido, mapa y perfil de la etapa 10 de La Vuelta a España 2026 hoy

Esta etapa 10 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, martes 1 de septiembre, será una oportunidad para que los que se escapen puedan intentar lograr la victoria. Y es que los ciclistas tienen que recorrer un total de 184,7 kilómetros desde que comiencen en Alcaraz para que terminen en Elche de la Sierra. Esta será la tercera etapa ondulada de las cuatro que figuran en el recorrido de la 81ª edición de la competición que se celebra en nuestro país.

En la etapa 10 de hoy, martes 1 de septiembre, de La Vuelta Ciclista a España 2026 los participantes tienen hacer frente al Puerto del Peralejo, el Puerto de Ayna y el Puerto de Socovos, siendo los tres de tercera categoría.

Por dónde pasa La Vuelta a España 2026 hoy

La etapa 10 de hoy, martes 1 de septiembre, de La Vuelta Ciclista a España 2026 transcurrirá por puntos como Reolid, Riópar, Ayna o Hellín antes de llegar a la línea de meta.

Dónde ver La Vuelta a España 2026 hoy por TV y online en directo

El medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todas las etapas que se disputen a lo largo de esta 81ª edición de la ronda española es Eurosport. RTVE, ya sea por Teledeporte o por La1, emitirán también el tramo final de cada prueba de La Vuelta Ciclista a España 2026. Además, ambos ofrecen a sus espectadores la posibilidad de seguir las carreras en streaming y en vivo online mediante un teléfono móvil, una tablet o una smart TV.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre lo que suceda cada día en la 81ª edición del campeonato. Comenzaremos publicando por la mañana el perfil y recorrido de la etapa del día y por la tarde publicaremos la crónica y actualizaremos la clasificación de La Vuelta Ciclista a España 2026.

Cómo escuchar la etapa de La Vuelta a España hoy por radio en directo

Por último, todos aquellos aficionados que sigan la competición que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online la etapa 10 de hoy, martes 1 de septiembre, de La Vuelta Ciclista a España 2026 tienen que saber que podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con las carreteras de nuestro país para ir contando todo lo que ocurra con el pelotón.