La Vuelta a España 2026: todos los equipos, ciclistas y favoritos a ganar

Este sábado 22 de agosto comienza La Vuelta a España 2026 con una contrarreloj individual que se celebrará en Mónaco. Tadej Pogacar será el principal protagonista de esta edición de la ronda española que finalizará el próximo 13 de septiembre en Granada, ciudad que acogerá el fin de fiesta de esta carrera que pasará por Mónaco, Francia, Andorra y España, recorriendo en su mayor parte la costa mediterránea y Andalucía. Consulta todo lo que debes saber sobre La Vuelta a España 2026.

La Vuelta a España 2026 comienza este sábado 22 de agosto en Mónaco y finalizará el próximo 13 de septiembre en la ciudad de Granada, que acoge el final de la carrera debido a que el final de la Vuelta coincide con el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrará durante esos días en Madrid. Así que, después de recorrer hasta cuatro países, el final de fiesta será en una de las ciudades más históricas de nuestro país.

Qué equipos participan en La Vuelta Ciclista a España 2026

En esta 81.ª edición de La Vuelta a España participarán 184 ciclistas pertenecientes a 23 equipos que estarán en la competición, que son los siguientes:

Alpecin-Premier Tech

Bahrain Victorious

Burgos Burpellet BH

Cofidis

Decathlon CMA CGM

EF Education – Easypost

Equipo Kern Pharma

Groupama-FDJ United

Lidl-Trek

Lotto Intermarché

Movistar Team

Netcompany INEOS

Pinarello-Q.36.5 Pro Cycling Team

NSN Cycling Team

Red Bull – BORA – Hansgrohe

Soudal Quick-Step

Team Jayco AlUla

Team Picnic PostNL

Team Visma | Lease a Bike

UAE Team Emirates XRG

Tudor Pro Cycling Team

Uno-X Mobility

XDS Astana Team

Ciclistas destacados que están en La Vuelta 2026

Tadej Pogacar será el principal protagonista de La Vuelta de España 2026. El ciclista esloveno llega del Tour de Francia después de conquistar su quinto título en París y convertido en uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. El esloveno llega a La Vuelta a España con el objetivo de conquistar el único título que le falta en el palmarés.

Primoz Roglic, ganador en las ediciones de 2019, 2020, 2021 y 2024, también estará presente en la ronda española, al igual que Enric Mas, Richard Carapaz o Van Aert. Otro corredor a seguir también será Felix Gall, del Decathlon, que fue segundo en el pasado Giro de Italia.

Quiénes son los favoritos a ganar La Vuelta Ciclista 2026

Tadej Pogacar es el gran favorito para hacer doblete y ganar La Vuelta a España 2026. Primoz Roglic, que a los 36 años encara los últimos días de su carrera, intentará hacerle frente al mejor ciclista del momento, que llega con hambre a la carrera española.