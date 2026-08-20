La canción de La Vuelta Ciclista a España 2026: cuál es, quién la canta y cómo es la letra
El dúo pop argentino Miranda! interpretan la canción oficial de La Vuelta a España 2026
La Vuelta a España 2026 comienza este sábado 22 de agosto en Mónaco y finalizará el próximo 13 de septiembre en Granada. La coincidencia del final de la ronda española con el Gran Premio de España de Fórmula 1 hace que el fin de fiesta de la carrera se haya desplazado de Madrid a la histórica ciudad andaluza. Como suele ser habitual, esta edición tendrá una canción oficial y ha sido interpretada por el famoso dúo argentino Miranda! en colaboración con bailamamá. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la canción oficial de La Vuelta a España 2026.
La Vuelta a España 2026 comienza este sábado 22 de agosto con una contrarreloj individual que se desarrollará por las calles del Principado de Mónaco, en la que estará presente un Tadej Pogacar que será el gran atractivo de esta edición de la ronda española. El ciclista esloveno llegará a la línea de salida después de haber conquistado su quinto Tour de Francia y confirmarse como uno de los mejores ciclistas de la historia de este deporte. Ahora en España intentará conseguir la única gran vuelta que falta en su palmarés.
Qué canción es la oficial de La Vuelta 2026
Esta edición de La Vuelta a España también tendrá su canción y se llama ‘Despierto amándote’. Este será el tema oficial de esta edición de la Vuelta a España y que ya suena en cada rincón de nuestro país.
Quién es Miranda!, cantante de la canción de La Vuelta 2026
La canción oficial de La Vuelta a España 2026 la interpreta el famoso dúo pop Miranda!, que está formado por los argentinos Juliana Gattas y Ale Sergi. Este grupo cuenta con más de 25 años de carrera y 10 álbumes que le han consagrado como una de las referencias del pop electrónico de su país. Tras ganar casi una decena de premios Gardel de la música en Argentina, consiguieron ser quintos en el Benidorm Fest 2026. Esta canción llega en colaboración con bailamamá.
Letra de ‘Despierto amándote’
Esta es la letra de la canción:
Despierto, amándote, sin paz y sin cura
Y me has pedido que lo deje de hacer
Pero no puedo controlar la locura
Desde que te, desde que te probé
Despierto, amándote, parece que mucho
Nunca se ha visto y no se puede ver
En conclusiones, por las cosas que escucho
No está tan mal, pero tampoco bien
Lai-la-ih-ih, lai-la-ih-ih
Siento que tú te me estás cansando
Lai-la-ih-ih, lai-la-ih-ih
De tanto quererte tanto, tanto
(Tanto) lai-la-ih-ih, lai-la-ih-ih (tanto)
No entiendo nada, ¿qué está pasando?
Lai-la-ih-ih, lai-la-ih-ih
Me perdí por tu amor
Despierto, amándote desde hace bastante
Pero, hace poco, fui de cero a cien
Aceleré, pero tú no aceleraste
Y me quedé lejos, mirándote
Despierto, amándote
En otro mundo
Despierto, amándote
En lo profundo
Lai-la-ih-ih, lai-la-ih-ih
Siento que tú te me estás cansando
Lai-la-ih-ih, lai-la-ih-ih
De tanto quererte tanto
Es por el amor
Que pierdo el control
Y el ritmo de la respiración
Auxilio, doctor
Es mucha presión
Amar así me acelera fuerte el corazón
Lai-la-ih-ih, lai-la-ih-ih
Siento que tú te me estás cansando
Lai-la-ih-ih, lai-la-ih-ih
De tanto quererte tanto, tanto
Lai-la-ih-ih, lai-la-ih-ih
No entiendo nada, ¿qué está pasando?
Lai-la-ih-ih, lai-la-ih-ih
Me perdí por tu amor