Precio de la gasolina hoy 1 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde están las gasolineras más baratas hoy martes en las principales ciudades andaluzas
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
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¿Cuál es el precio de la gasolina hoy 1 de septiembre? Este martes significa que muchos andaluces volverán a su rutina diaria, de modo que es posible que deban coger el coche para ir a trabajar, o ir tal vez de compras para hacerse con el material escolar para la vuelta al cole. Sea cuál sea el motivo, es importante saber a cómo se paga el litro de combustible y sobre todo, dónde están las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas.
Es importante recordar además que la rebaja en el precio del combustible pasa a partir de hoy, y durante todo el mes de septiembre, de los 10 a los 5 céntimos el litro por lo que muchos notarán hoy una ligera subida y se hace necesario el poder saber bien dónde parar a repostar, ya que puede que la diferencia sea de céntimos pero eso, trasladado a un depósito lleno se convierte en varios euros de diferencia en función de dónde paremos. Toma nota entonces, porque este es el precio de la gasolina hoy martes 1 de septiembre, con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 1 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si estás en Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.575 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.579 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.579 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.589 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera de El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.594 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.594 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.595 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.597 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.755 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.819 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.578 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.579 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.588 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.588 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.598 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.614 €/l.
- Ballenoil. Coria del Río. Avenida Palomares, 104. Precio: 1.628 €/l.
- Ballenoil. Palomares del Río. Avenida del Aljarafe, 50. Precio: 1.628 €/l.
- Ballenoil. San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. Precio: 1.628 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,8. Precio: 1.634 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si estás en Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.614 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.620 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.629 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.649 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.657 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.669 €/l.
- Gacosur Villamartín. Villamartín. Carretera A-373, km 0,5. Precio: 1.669 €/l.
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,5. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.685 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.729 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.769 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.899 €/l.
- Las Marismas de Rota (L.M.R.). Rota. Carretera A-491, km 11,2. Precio: 1.899 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.598 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.628 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.628 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.628 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: 1.628 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.638 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.648 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.648 €/l.
- Ballenoil. Sanlúcar de Barrameda. Avenida de El Puerto de Santa María, 53. Precio: 1.648 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si estás en Málaga estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.598 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.599 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.629 €/l.
- Fejama 2022, S.L.. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1.629 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.635 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera de la Subzona a Álora. Precio: 1.648 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.648 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. El Ejidillo, 25. Precio: 1.656 €/l.
- ES Limonar. Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: 1.658 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.799 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.819 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.825 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.825 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.829 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.835 €/l.
- Agla. Yunquera. Calle Castillo, carretera A-366, km 1. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.634 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.634 €/l.
- Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.668 €/l.
- Ballenoil. Málaga. Avenida Velázquez, 113. Precio: 1.678 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.678 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.678 €/l.
- Ballenoil. Fuengirola. Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38. Precio: 1.678 €/l.
- Shell. Málaga. Calle Esteban Salazar Chapela, 28. Precio: 1.678 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1.678 €/l.
- Shell. Málaga. Camino de los Prados, esquina con calle Orotava, s/n. Precio: 1.678 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si estás en Granada estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.570 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.579 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.588 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.589 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.589 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.589 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.719 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.719 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.729 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.729 €/l.
- Gasolinera Martín. Huétor Vega. Avenida de Andalucía, 69. Precio: 1.759 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.518 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.618 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.669 €/l.
- Granasol San Pablo. Armilla. Avenida Poniente, 45. Precio: 1.669 €/l.
Precio de la gasolina hoy 1 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si estás en Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.570 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.579 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.588 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.589 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.589 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.589 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.719 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.719 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.729 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.729 €/l.
- Gasolinera Martín. Huétor Vega. Avenida de Andalucía, 69. Precio: 1.759 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.518 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.618 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.669 €/l.
- Granasol San Pablo. Armilla. Avenida Poniente, 45. Precio: 1.669 €/l.
Con los listados que acabamos de ver, ya sabemos dónde repostar hoy martes 2 de septiembre en algunas de las principales ciudades andaluzas, pero si deseas saber precio en cualquier otro momento, que sepas que el Geoportal es la herramienta que mantiene siempre precios actualizados y que además ofrece la información, no sólo en forma de listado como los vistos sino también en forma de mapa como este que ves ahora a modo de ejemplo, de Sevilla: