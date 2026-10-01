Las exportaciones de joyas a Arabia Saudí se dispararon un 335% durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando llegó en 2004, apenas se exportaban 2.562 kilos por un valor de 561.196 euros. Sin embargo, siete años después, cuando dejó la administración central en 2011, se vendió a la monarquía absoluta 10.498 kilos, lo que les supuso un gasto de 2.441.819 euros. El que también fuera secretario general del PSOE está siendo investigado por delito fiscal y contrabando tras descubrirse metales preciosos en la caja fuerte de su despacho en la madrileña calle de Ferraz.

El Ministerio de Economía recoge periódicamente los datos de exportaciones de los diversos materiales que se venden al exterior. La cartera que encabeza el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, muestra las estadísticas de comercio exterior de bienes de España y la UE a través del portal DataComex.

Las exportaciones se agrupan en función de los tipos de materiales que se compren o vendan. Uno de los apartados que existen es el de las joyas. El Gobierno engloba dentro de este concepto las «perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas».

Durante el Gobierno de Zapatero, resultó especialmente llamativo el incremento de un 335% en este tipo de ventas a la monarquía absoluta. Los datos anuales del coste de las joyas exportadas son los siguientes:

2004 . 561.196 euros.

. 561.196 euros. 2005 . 858.524 euros.

. 858.524 euros. 2006 . 512.012 euros.

. 512.012 euros. 2007 . 856.416 euros.

. 856.416 euros. 2008 . 1.406.313 euros.

. 1.406.313 euros. 2009 . 1.909.378 euros.

. 1.909.378 euros. 2010 . 1.662.056 euros.

. 1.662.056 euros. 2011. 2.441.819 euros.

En el primer año, en 2004, el coste de las piedras preciosas que se exportaban rondaba, de media, los 2.562 euros por cada kilogramo. Sin embargo, en 2011, el precio ya era de 232,60 euros.

Investigado por delito fiscal

El que fuera presidente del Gobierno está siendo investigado por unas joyas, cuyo valor se ha estimado en 1,3 millones de euros, que fueron encontradas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la caja fuerte del despacho de Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la causa, ve indicios de un delito fiscal y otro de contrabando.

Los expertos tributarios consultados por este periódico señalan que Zapatero podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión por un delito fiscal derivado de no haber declarado a Hacienda las 103 joyas, relojes y pulseras incautadas en la caja fuerte.

Estos expertos aseguran que, aplicando el tipo marginal del IRPF del 45% sobre ese patrimonio no declarado, la cuota que habría dejado de ingresar en Hacienda se situaría del orden de 600.000 euros, el umbral que activa el tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública.

El ex presidente justificó la procedencia de esas joyas en que las recibió como un obsequio por parte del entonces rey del país asiático, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, según la propia declaración del ex líder socialista al magistrado. El que fuera líder socialista aclaró que intentó pedir en dos ocasiones a la monarquía absoluta que acreditase el origen de las alhajas. Sin embargo, aseguró que aún no lo había conseguido.

Durante esos años, el Gobierno socialista firmó un acuerdo con el Estado saudí para «prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio» y otro para «crear condiciones favorables para las inversiones».