Baena, Oyarzabal y los vasos comunicantes cuando juegan con España

Cuando Kane erró el penalti y España caía 2-1 ante Inglaterra, De la Fuente echó un vistazo al banquillo, ahí estaba la victoria. En el derechazo de Baena y la picadita de Oyarzabal. Entraron en el segundo acto y echaron el telón a la función en un cuarto de hora. Lo que tardaron en remontar el partido, vaya. Para otro debate queda el buen hacer de Luis de la Fuente a la hora de armar un equipo en el que todos los futbolistas compiten.

Y el tanto de Oyarzabal contó con la asistencia de Baena como el inaugural de Lamine Yamal ante Croacia. El caso de ambos futbolistas es particular, pueden no atravesar el mejor momento con sus clubes, pero se ponen la camiseta de España y se olvidan. Al pasado Mundial se fue un Baena mentalmente alicaído y ha regresado rebosante de confianza, que ahora lidera el arranque liguero del Atlético con una asistencia y cuatro goles, el doble que anotó en toda la temporada pasada.

Baena ha encontrado, desde hace años, un oasis en la selección. Con el Mundial de 2026 completó así una secuencia perfecta iniciada en el verano de 2024, cuando formó parte de la selección dirigida por Luis de la Fuente que conquistó la Eurocopa de Alemania tras derrotar a Inglaterra en la final de Berlín. Apenas unas semanas después, volvió a celebrar otro gran título internacional. Ya con la selección olímpica de Santi Denia. Se proclamó campeona de los Juegos Olímpicos de París al imponerse a Francia en la final con gol incluido.

Dos años más tarde, Baena volvió a formar parte del grupo de Luis de la Fuente que levantó la segunda Copa del Mundo para España, completando una trilogía inédita de títulos con la selección. A sus 25 años, el almeriense suma ya los tres grandes campeonatos del fútbol internacional con España y es el primer internacional que enlaza de manera consecutiva la conquista de una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos y un Mundial.

Con España, bajo el ecosistema de la Selección, el fútbol se basa en la posesión de balón, la paciencia y el juego asociativo fluido. Esto le permite a Baena recibir en zonas de tres cuartos de campo, filtrar pases entre líneas y aprovechar su excelente visión de juego de manera constante. En el Atlético de Madrid, el modelo suele ser más vertical, directo y de transiciones rápidas, lo que reduce sus opciones de contacto con la pelota en campo rival.

Posicionalmente, también hay diferencias. Con España suele jugar como interior con llegada o mediapunta de mucha movilidad. En el Atlético comenzó más encasillado a una banda, aunque Simeone cada vez le da mayor libertad. Otro capítulo aparte merece Oyarzabal, hombre de grandes citas con España. Marcó ante Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024 y todavía se recuerda su penalti contra Francia en semifinales del último Mundial.

Igualó a Butragueño y Villa, palabras mayores, como máximo goleador español en un mismo Mundial. Oyarzabal se dispara con España. Anota un gol cada 130 minutos por los 265 que tarde con su club. Más del 60% de sus dianas han servido para adelantar a España en el marcador o anotar el gol de la victoria. Casi la mitad de sus tantos internacionales los ha conseguido ingresando desde el banquillo y nunca ha fallado un penalti. Oyarzabal y Baena, dos sonrisas eternas con España.