Baena lo gana todo con España: el Mundial le corona como único jugador en ganar la triple corona

Hoy ya es siempre. Johannesburgo y el 11 de julio del 2010 ya tienen un hermano. Nueva Jersey y el 19 de julio de 2026. De Iniesta a Ferran Torres, que ahora será ovacionado en cada estadio de la Liga. Dos estrellas para la eternidad. La realidad es que la clave la dio Luis Aragonés en 2008. «Hacemos fiesta si les ganamos. Y como somos mejores, además les vamos a ganar». Casi dos décadas después, España eligió eternizarse y eternizar a Álex Baena.

En Nueva Jersey aterriza su vuelo exitoso. Uno inédito en la historia del fútbol al convertirse en el primer futbolista que conquista de forma consecutiva la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y el Mundial. «Antes del torneo me lo decían mis amigos y familia. Yo no sabía que podía ser el primer jugador en lograrlo. He entrado por la puerta grande», dijo Baena tras acabar la final, ya con la medalla colgada de su cuello.

El centrocampista del Atlético de Madrid completa así una secuencia perfecta iniciada en el verano de 2024, cuando formó parte de la selección dirigida por Luis de la Fuente que conquistó la Eurocopa de Alemania tras derrotar a Inglaterra en la final de Berlín. Apenas unas semanas después, volvió a celebrar otro gran título internacional. Ya con la selección olímpica que dirigía Santi Denia, se proclamó campeona de los Juegos Olímpicos de París al imponerse a Francia en la final con gol incluido.

Dos años más tarde, Baena volvió a formar parte del grupo de Luis de la Fuente que levantó la segunda Copa del Mundo para España, completando una trilogía inédita de títulos con la selección. A sus 25 años, el almeriense suma ya los tres grandes campeonatos del fútbol internacional con España y se convierte en el primer internacional que enlaza de manera consecutiva la conquista de una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos y un Mundial.

Un logro que, aunque no de forma consecutiva, solo habían completado hasta ahora dos futbolistas, precisamente argentinos: Lionel Messi y Ángel Di María. Ambos conquistaron el oro olímpico en Pekín 2008, la Copa América en 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022. Baena toca el cielo tras una temporada complicada en el Atlético. Pasó lo que tenía que pasar, que España fue mejor y ganó. Luis Aragonés tenía razón.