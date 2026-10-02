Adiós a los atascos y a llegar cansado de pedalear: la bici eléctrica rebajada a la mitad que arrasa en Amazon

Moverse por ciudad sin depender del coche, evitar los atascos y al mismo tiempo poder disfrutar de una ruta por caminos y senderos sin terminar completamente agotado es una de las grandes ventajas que ofrecen las bicicletas eléctricas. En Amazon hay ahora un modelo que destaca por esa combinación, una alternativa perfecta para aquellos que empezar a utilizar una ebike sin realizar un desembolso elevado. Se trata de la AZMA de 27,5/29 pulgadas, una bici eléctrica para adultos con 8 velocidades, batería extraíble y una autonomía anunciada de hasta 150 kilómetros.

Este modelo cuenta con una batería de 648 Wh, uno de los elementos que más llaman la atención de su ficha técnica, y la autonomía puede alcanzar los 150 kilómetros en modo de asistencia, aunque esta cifra siempre dependerá de factores como el peso del usuario, el terreno, el nivel de asistencia utilizado, la temperatura o el desnivel de la ruta. Esto resulta especialmente interesante para los que quieren utilizar la bicicleta a diario. En ciudad puede servir para desplazamientos al trabajo, hacer recados o moverse entre diferentes puntos sin tener que enfrentarse continuamente al tráfico. La asistencia eléctrica permite reducir el esfuerzo necesario en las arrancadas y especialmente en las cuestas, una característica que puede marcar la diferencia para los que quieren pedalear pero no desean llegar a su destino sudando o demasiado cansados.

Pero si hay un motivo que hace especialmente llamativa esta bicicleta ahora mismo es su precio. Amazon aplica un descuento del 53%, de manera que la AZMA se puede comprar actualmente por solo 349 euros, frente a los 749 euros que marcaba anteriormente. Son 400 euros de diferencia en una bicicleta eléctrica que ofrece batería de gran capacidad, 8 velocidades y diferentes modos de asistencia. Una rebaja que deja su precio por debajo de los 350 euros, algo pocas veces visto en lo que se refiere a la movilidad eléctrica.

Bicicleta eléctrica barata en Amazon

Pero la AZMA no se queda únicamente en el uso urbano. Su configuración también está pensada para senderos y terrenos forestales, por lo que puede utilizarse para realizar rutas fuera de la ciudad. Cuenta con ruedas de 27,5 pulgadas, cambio de 8 velocidades y un sistema de asistencia al pedaleo que permite elegir entre diferentes formas de conducción. La ficha del producto también señala un sensor capaz de ofrecer hasta 46 Nm de par motor, buscando proporcionar una respuesta progresiva especialmente útil en las pendientes.

Otro de los elementos destacados es su pantalla LCD, desde la que se puede consultar información como la velocidad, el nivel de batería, la marcha seleccionada o el kilometraje. El modelo incorpora además control de crucero y tres modos de conducción, incluyendo asistencia eléctrica, funcionamiento eléctrico y modo manual. En cuanto a frenada, Amazon especifica que tiene frenos hidráulicos de dos pistones, mientras que la bicicleta está diseñada para soportar una carga máxima recomendada de 150 kilos.

Con esta combinación de batería de gran capacidad, asistencia eléctrica, 8 velocidades y posibilidad de utilizarla tanto en ciudad como en caminos, además de su precio rebajado a la mitad, la AZMA se presenta como una alternativa perfecta para los que buscan dejar el coche aparcado en trayectos cotidianos y a la vez disponer de una bicicleta preparada para escapadas y rutas de fin de semana. Una forma de pedalear más lejos y con mucho menos esfuerzo aprovechando una rebaja de 400 euros que coloca su precio actual en 349 euros.