El 94 % de las cestas de Navidad que se venden en España cuesta menos de 40 euros

Nueve de cada diez lotes navideños vendidos en España no llegan a los 40 euros. Lo revela un estudio de lotesycestasdenavidad.es, empresa especializada en lotes y cestas de Navidad, que ha repasado más de 100.000 pedidos reales de su campaña de 2025 para retratar cómo compran los españoles su cesta o lote navideño: a qué precio, en qué formato y con qué contenido.

Menos de 40 euros: el precio que manda en la Navidad española

Los números no dejan lugar a dudas: el 94 % de las cestas y lotes vendidos en la última campaña costó menos de 40 euros. Ese tramo, el más barato del catálogo, se lleva además el 72 % de todo el dinero gastado. De media, un español paga unos 13 euros por su cesta: nada que ver con las cestas de lujo repletas de jamón que suelen protagonizar los anuncios.

Entre 40 y 80 euros ya empiezan a aparecer el jamón loncheado o la paleta pequeña junto a alguna botella, aunque son solo el 4,7 % de las unidades vendidas. Por encima de 80 euros, y sobre todo de 150, el negocio se reduce a un nicho casi testimonial: apenas el 0,04 % de las cestas superó esa cifra, casi siempre pensadas como regalo de empresa de alto nivel.

El cartón sustituye al mimbre en ocho de cada diez cestas

La imagen típica de la cesta de mimbre repleta de productos ya no representa lo que se vende de verdad. El 87 % de las unidades de la campaña 2025 fueron lotes presentados en caja de cartón, frente a un 10 % que se mantiene fiel al mimbre. Baúles y cajas jamoneras, los formatos más vistosos, apenas suman un 3 % de las ventas.

Ojo al matiz: esos formatos minoritarios concentran casi el 12 % del dinero gastado, porque casi siempre incluyen una pieza entera de jamón o paleta. Y el lote de cartón no solo gana en unidades: también es el que más lleva vino o cava, presente en el 98 % de sus cestas, frente a un 33 % en las de mimbre.

Vino, jamón… y también opciones sin gluten

El ingrediente estrella de la Navidad española tiene nombre: vino. Aparece en el 95 % de la facturación analizada, muy por delante del perfil gourmet (ibéricos, quesos y conservas), que se queda en el 71 %. El jamón o la paleta, en cambio, es más caro que frecuente: pesa un 36 % del dinero pese a estar en muchas menos cestas.

El estudio también deja hueco a los nichos: las cestas sin alcohol suponen ya un 5 % de la facturación, y las sin gluten, un 1 %. Cifras pequeñas, pero suficientes para que ninguna empresa se quede sin opción al repartir el mismo lote entre toda la plantilla.

Septiembre, el mes en que arranca (en secreto) la Navidad

Mientras la mayoría todavía no piensa en Navidad, algunas empresas ya están comprando: las primeras ventas de la campaña 2025 llegaron la última semana de septiembre. El verdadero pistoletazo de salida, sin embargo, es el Black Friday, que por sí solo concentró un 20,8 % de toda la facturación de la campaña.

El pico real de ventas no llegó ese día, sino la semana siguiente: la del puente de la Constitución y la Inmaculada, que se llevó un 23,7 % del total, más que ninguna otra del año. Entre ambas semanas se decide más de un tercio de todas las compras navideñas del país.

Madrid, la capital también del gasto navideño

Por comunidades, Madrid se lleva la palma: casi tres de cada diez euros gastados en toda España en cestas de Navidad salen de esta provincia. Barcelona es segunda, con algo más de uno de cada diez, seguida de Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla.

Pero el dato más llamativo está en el gasto medio por pedido: en Badajoz, Lleida, Granada y León se gasta casi el doble que la media nacional en cada compra, mientras que en A Coruña, Jaén, Asturias y Vizcaya el ticket medio se queda en la mitad. La Navidad española, según el estudio, no se mide solo por habitantes.

El estudio se apoya en la experiencia de lotesycestasdenavidad.es, que lleva más de 15 años vendiendo cestas y lotes de Navidad de todos los precios, desde unos pocos euros hasta superar los 150, y sigue de cerca cómo cambia el gasto de una campaña a otra. La versión completa, que analiza también qué formatos y qué productos se eligen, está disponible en lotesycestasdenavidad.es.