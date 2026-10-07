Vox acusa al Gobierno de usar «el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña contra el desastre de la vivienda»

Vox ha lamentado la muerte de Maricarmen y ha denunciado el uso político que se está haciendo de su fallecimiento. Arremete además contra el Gobierno de Sánchez, que «ha utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda».

El mensaje publicado por el partido de Santiago Abascal es el siguiente:

«Han matado a Maricarmen. Sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda. La responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen. Que se sepa quién ha traído la ruina y la muerte (en el apagón, en la DANA, en Adamuz, en Ceuta) a España. PÁSALO».

Maricarmen Abascal ha fallecido este miércoles a los 87 años, según ha informado el Sindicato de Inquilinas. La mujer permanecía hospitalizada desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue desahuciada de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante 70 años.

Tras ejecutarse el lanzamiento, los sanitarios del Samur la sacaron del edificio en camilla y la trasladaron al Hospital Gregorio Marañón por su estado de salud. Ante el inmueble se habían concentrado vecinos y activistas para protestar contra el desahucio.

Su caso avivó las movilizaciones por la vivienda que desembocaron en la acampada de la Puerta del Sol y llevó al Gobierno a aprobar dos decretos que posteriormente derogó el Congreso. Desde el hospital, Maricarmen había pedido a Pedro Sánchez cambios legislativos para evitar situaciones similares: «Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas».