El joven senegalés abatido de un disparo por una agente de la Policía Municipal de Madrid es un inmigrante ilegal que llegó en patera y tiene antecedentes por robos y agredir a policías.

El agresor resultó herido de un disparo en un hombro cuando intentaba apuñalar a varios policías municipales tras atrincherarse en una vivienda con dos rehenes en el distrito de Fuencarral y machacarle la cabeza con una piedra a un vigilante de seguridad.

Cuando los agentes consiguieron reducirle e intentar identificar al agresor, confirmaron que el joven senegalés de 25 años estaba indocumentado y es un inmigrante ilegal en España que ya cuenta con varios antecedentes policiales.

Sólo 2 años en España y con antecedentes

Efectivamente, el agresor llegó por primera vez a España en el año 2024, así consta en los registros policiales, y lo hizo en una patera que arribó a las Islas Canarias. Allí se registra su primera detención.

El joven inmigrante reaparece en los archivos policiales, pero ya en Coslada y en Madrid, donde le constan varias detenciones por atentado a la autoridad y por desobediencia.

Su noche de violencia acabó a tiros

La noche del 5 de septiembre, este inmigrante ilegal superó con creces la gravedad de cualquiera de sus antecedentes previos, tras protagonizar varias agresiones, amenazas y ataques con cuchillos que la Policía Municipal frenó en seco de un disparo.

La secuencia de los hechos arrancó en la estación de cercanías de Pitis, cuando el acusado agredió con una piedra en la cabeza a un vigilante de seguridad, dejándole malherido. Cuando llegaron al lugar del suceso las primeras patrullas de la Policía Municipal, el sospechoso agredió a los agentes y emprendió una huida desesperada.

Perseguido de cerca por los agentes, el agresor asaltó una vivienda situada en la Avenida del Ventisquero de la Condesa, donde se atrincheró para enfrentarse a los policías. En el interior de la vivienda se encontraban dos personas que fueron retenidas por el sujeto.

Los disparos de táser no le hacían nada

Los policías intentaron persuadir al agresor para que se entregara, pero intentó huir por el patio de la casa armado con dos cuchillos que cogió de la casa, allí finalmente la Policía consiguió rodearlo.

El agresor, al verse acorralado, se lanzó a apuñalar a los policías y estos llegaron a darle varias descargas con sus pistolas eléctricas de dotación que no hicieron mella en el hombre.

El sospechoso llevaba varias capas de ropa que redujeron la efectividad de las descargas eléctricas; además, en un estado de gran alteración, cortaba los cables de las pistolas táser con los cuchillos para evitar sus efectos.

Ya en el último momento, el agresor intentó apuñalar de nuevo a los policías gritando «Alá es grande»; fue entonces cuando una agente disparó sobre el individuo, alcanzándole en el hombro.

Un equipo del Samur-Protección Civil logró estabilizar al herido y trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario donde se recupera de los disparos. Ahora la vicealcaldesa de Madrid ha realizado un llamamiento a la «discreción» mientras continúa avanzando la investigación sobre lo sucedido que lleva a cabo el grupo de Homicidios de la Policía Nacional.