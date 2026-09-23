Detenida la pareja del famoso arquitecto Josep Juanpere por su muerte en Baqueira (Lleida) en diciembre

«Hemos detenido en Madrid a una mujer presuntamente relacionada con la muerte de su pareja en Baqueira en diciembre. Investigación de la División de Investigación Criminal (DIC). El caso está bajo secreto de las actuaciones», avanzan los Mossos d’Esquadra en su cuenta de X en referencia a la muerte, supuestamente por causas naturales, del famoso arquitecto catalán Josep Juanpere.

La víctima falleció el pasado 26 de diciembre de 2025 en su segunda residencia de Baqueira. El arquitecto, de 72 años, pasaba las vacaciones de Navidad junto a su pareja en su residencia de la Val d’Aran. Dos días antes de su muerte, la víctima acudió el día 24 al hospital de Vielha, donde pasó varias horas en observación.

El día 26, Josep Juanpere falleció en su vivienda de Baqueira, según la autopsia, por causas imprevistas. La familia del arquitecto llevaba horas intentando localizarle y un sobrino fue hasta Baqueira, abrió la puerta de la vivienda y encontró el cuerpo sin vida de Juanpere.

La pareja del fallecido, ahora detenida, también estaba en el interior y supuestamente la encontraron en estado de shock. En ese momento los Mossos d’Esquadra no la señalaron como sospechosa, pero el Juzgado de Instrucción de Vielha abrió una investigación secreta.

Íntimo amigo de Isaac Andic

Tras el funeral del arquitecto, la mujer cortó toda relación con la familia de la víctima y regresó a Madrid, donde ha sido detenida en las últimas horas acusada de tener relación con el fallecimiento de su pareja.

Se da la circunstancia de que el arquitecto mantenía una relación de amistad con Isaac Andic y quedó muy afectado por su muerte cuando paseaba con su hijo en la montaña de Montserrat. Ahora Jonathan Andic está acusado del homicidio de su padre y la familia de Josep Juanpere quiere que se investigue hasta el final la presunta relación de su pareja en la muerte del arquitecto.