La Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA) ha reclamado medidas urgentes que pongan fin a la huelga de transporte. La petición de AEFA, un SOS ante la crítica situación que viven algunos de sus asociados, pretende evitar que un gran número de empresas que se ven afectadas por esas movilizaciones y la inacción del presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez, tengan que cesar su actividad en los próximos día y se enmarca en la acción conjunta que desarrollan las delegaciones territoriales de la Empresa Familiar. En España, el 90% de las empresas privadas son familiares, generan en torno al 70% del empleo privado y aportan cerca del 60% del Producto Interior Bruto (PIB), según datos que muestra la web del Instituto de la Empresa Familiar.

La empresa familiar es aquella cuyo patrimonio y gobierno está ejercido por una o varias familias y que tiene una clara vocación de continuidad. En la Provincia de Alicante, un buen número de esas empresas familiares se integran en AEFA (en torno a 150), presidida por Maite Antón, y también están sufriendo los efectos de la huelga de los transportistas. Todo ello, en un momento «muy tensionado», dicen, tras la crisis del Covid a la que, ahora, justo cuando debía despegar la recuperación, se le ha sumado la falta de suministros, una inflación disparada y la «alarmante subida» de los costes de la energía.

AEFA, además, advierte de que en estos momentos existe una fuerte tensión de tesorería en muchas empresas familiares derivada de 2 problemas: una producción que no se puede vender y la subida de costes por la falta de espacio físico para almacenar toda esa mercancía. Por tanto, no se trata sólo de desabastecimiento, sino de una producción que comienza a tener graves problemas de almacenamiento porque no sale a la venta debido a la huelga. Además, la Asociación de la Empresa Familiar dice comprender la posición de los transportistas, que viven una situación límite debido a los sobrecostes, pero expresa a su vez el rechazo a los piquetes.

La asociación, finalmente, reclama la reducción inmediata de los impuestos vinculados a los costes energéticos, desvincular el gas del actual sistema ‘pool’ energético e incentivar el sistema de autoconsumo y habilitar líneas de financiación específica para las empresas. También, reclama «visión de Estado» y gestión de los altercados de manera global en toda España, protegiendo el derecho a trabajar de quién así lo deseé. Y, por último, solicita la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los puntos críticos donde se producen actos vandálicos.