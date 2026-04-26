Vuelco inesperado en la industria energética: León descubre un filón en el agua de las viejas minas de carbón

El cierre del carbón dejó a León con una herida profunda. Las explotaciones de El Bierzo y las cuencas mineras del sur de la provincia habían sustentado durante décadas una economía local frágil. Cuando las últimas minas echaron el cierre, los pozos quedaron sin bombas de achique y el agua empezó a acumularse con una naturalidad que nadie anticipó como recurso.

Ahora, esa misma agua es el punto de partida de tres proyectos de almacenamiento energético que la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (ENTSO-E) evalúa entre los 69 candidatos del continente. Los tres están en la provincia leonesa y los tres proponen convertir el agua de las viejas cuencas mineras en electricidad bajo demanda.

El agua de las minas de carbón de León, convertida en batería a gran escala

El principio de funcionamiento es el mismo en los tres casos: el bombeo reversible. Cuando la red eléctrica tiene excedente (en las horas de mayor generación solar o eólica, por ejemplo), el sistema bombea agua desde una cota baja hasta un embalse situado a mayor altura.

Cuando la demanda sube y la generación cae, el agua desciende por tuberías y mueve turbinas que producen electricidad.

Es, en esencia, una batería gigante de agua. Las minas de León ofrecen las condiciones necesarias para construirla. ¿Por qué? Porque posee desniveles pronunciados, infraestructuras parcialmente reutilizables y grandes volúmenes de agua que de otro modo habría que gestionar como residuo.

En esta línea, la topografía que hizo rentable la extracción del carbón es ahora lo que hace viable su sustituto energético.

Los tres proyectos leoneses que tiene en el radar Europa

El más avanzado es la Central Navaleo, en El Bierzo. Promovida inicialmente por la familia Lamelas Viloria a través de su empresa Erbienergía y adquirida después por la energética suiza Alpiq, la instalación se distribuye entre los municipios de Torre del Bierzo, Castropodame, Congosto y Molinaseca.

Con una potencia instalada de 535 megavatios y una inversión prevista de más de 300 millones de euros, el proyecto obtuvo autorizaciones administrativas en 2023 y recibió una subvención de 35 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica.

En lo que respecta al embalse superior, este tendrá capacidad para 2,23 millones de metros cúbicos y permitirá hasta ocho horas de suministro ininterrumpido. La puesta en marcha está prevista para principios de la década de 2030.

El segundo proyecto es la Central Depuradora del Río Cúa, también en El Bierzo y también promovida por la familia Lamelas Viloria. Esta central aprovecha el agua contaminada que drena de las minas Alicia y Julia, en los municipios de Berlanga del Bierzo, Fabero y Vega de Espinareda, y suma a su función energética la depuración de ese caudal.

Cuenta con autorización ambiental desde 2018 y sus promotores estiman una vida útil de al menos 75 años.

El tercero es la Central Valdepiélago, en el Río Curueño, promovida por Bubión Partners S.L. con vinculación a un exdirectivo de Abengoa. Su singularidad es que funciona en circuito cerrado puro: no aprovecha drenaje minero ni aporte hídrico natural externo, sino que recircula el agua entre dos depósitos con un consumo máximo de 1.300 litros por segundo.

Un cuarto proyecto, conocido como ‘Hullera’ (La Pola de Gordón), quedó excluido de la lista actual por no cumplir los criterios administrativos, aunque podría ser reevaluado en futuras actualizaciones del proceso europeo.

¿Por qué León es una pieza indispensable de la red eléctrica europea?

España aspira a convertirse en uno de los grandes exportadores de energía limpia de la Unión Europea, y el almacenamiento por bombeo es la tecnología que permite estabilizar una red cada vez más dependiente de fuentes intermitentes. La ENTSO-E evalúa 69 proyectos de este tipo en todo el continente; que tres estén en León no es casualidad.

Las comarcas que vivieron del carbón tienen el relieve y el agua que necesita la transición energética.

Un proyecto como Navaleo, que ya cuenta con el respaldo de una empresa europea y financiación pública, representa algo más que una inversión en infraestructura: es la posibilidad real de que una provincia que perdió su industria de referencia encuentre en las ruinas de esa misma industria la materia prima de la siguiente.