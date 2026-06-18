Estudiantes rumbo a Mallorca la lían en el ferry con música a todo volumen de madrugada: «Nuestros camarotes vibraban»

Un viaje de estudios a Mallorca se ha visto envuelto en la polémica debido al comportamiento incívico de un grupo de estudiantes a bordo de un ferry. Numerosos pasajeros de la embarcación procedente de Barcelona con destino a la isla han denunciado las graves molestias sufridas durante la travesía. Según los testimonios recopilados, varios adolescentes mantuvieron la música a todo volumen durante toda la madrugada, interrumpiendo por completo el descanso y el bienestar del resto de los usuarios.

Los afectados han relatado a este periódico que los grupos juveniles se concentraron en las zonas exteriores de la embarcación. Allí, haciendo uso de potentes altavoces, prolongaron la fiesta durante toda la noche, ignorando que el resto de los pasajeros intentaba pernoctar. La falta de empatía de los jóvenes quedó en evidencia cuando los usuarios les recriminaron su actitud.

«Les pedimos que bajaran el volumen, pero no hicieron nada. De hecho, la subieron sin ningún miramiento. Nuestros camarotes vibraban», explica indignada una de las pasajeras afectadas por la situación.

A este malestar se suma la aparente inacción por parte de la tripulación. La misma afectada asegura que ningún trabajador del ferry «hizo absolutamente nada» para frenar el comportamiento de los estudiantes ni para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia básicas. «Hemos pasado una noche horrible por culpa de gente que quiere llegar a Mallorca totalmente desfasada», manifiesta con evidente frustración.

Lamentablemente, este tipo de altercados no constituye un hecho aislado. No es la primera vez que se registran imágenes deplorables protagonizadas por estudiantes en estos trayectos. De hecho, en los últimos días ya se habían difundido vídeos en los que se apreciaba a multitud de adolescentes durmiendo en los pasillos de la embarcación durante su trayecto de vuelta a la Península, evidenciando un problema recurrente en los viajes de fin de curso.