Feijóo se abre por primera vez a un «gobierno de coalición» con Vox aunque con líneas rojas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado este miércoles su voluntad de gobernar en solitario tras las próximas elecciones generales, aunque no ha descartado por primera vez un eventual gobierno de coalición con Vox. «Yo quiero gobernar en solitario, lo he dicho por activa y por pasiva. Creo que es bueno gobernar en solitario», ha señalado. No obstante, ha dejado claro que respetará el veredicto de las urnas.»Voy a aceptar, cómo no, el resultado de las urnas», ha dicho, y ha abierto la puerta a un gobierno de coalición: «En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno».

Feijóo se mostró confiado en que el PP ganará las elecciones y que Vox registrará un ascenso. «Me voy a presentar a las elecciones para decirles a los españoles que les pido cuatro años de confianza. Extiéndanme cuatro años de préstamo de su confianza y yo les aseguro que dentro de cuatro años España estará mejor», afirmó durante una entrevista en El Hormiguero de Antena 3.

Líneas rojas ante un posible pacto con Vox

Preguntado por Pablo Motos sobre la posibilidad de que Santiago Abascal sea vicepresidente del Gobierno, Feijóo ha respondido que «cuanto más fuerte sea el gobierno, mejor estará España». Aun así, condicionó cualquier acuerdo a una serie de principios innegociables. «En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar», explicó.

Al detallar esas líneas rojas, Feijóo enumeró el respeto a la Constitución española, a la España de las autonomías y a las políticas de igualdad, de género y LGTBI; el equilibrio de las cuentas públicas, la prosperidad de los españoles por encima de todo y una política de inmigración ordenada y racional.

No demoniza a Vox

El líder popular insistió en que no va a «demonizar a un partido que es el tercer partido de España, y que tiene el 14, el 15, el 16% de los votos». «Yo soy un demócrata», subrayó. Feijóo se mostró convencido de que parte del electorado socialista no apoyará a Pedro Sánchez.

«No van a poder votar a Sánchez porque tú no puedes votar al presidente con más sospechas de corrupción de la historia democrática del país», criticó.

Respecto a la situación en Andalucía, donde Juanma Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, Feijóo indicó que PP y Vox están «negociando con mucha seriedad». Recordó que el PP ganó los comicios y preside el Parlamento autonómico, por lo que las conversaciones se centran en contenidos “similares a los que hemos negociado con anterioridad» en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León.