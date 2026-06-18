Feijóo critica en ‘El Hormiguero’ la «invasión» del Gobierno en RTVE: «Es la televisión de Sánchez»

El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha sentado con Pablo Motos en El Hormiguero para analizar en riguroso directo toda la actualidad política de las últimas semanas, desde la corrupción del PSOE a la visita del Papa León XIV, pasando por la imputación histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, los asesores de Sánchez, la economía nacional, la inmigración y su propuesta para ganar en las próximas elecciones.

Feijóo homenajea a Tuporia

Nada más sentarse en el plató de Antena 3, Feijóo ha pedido permiso para lanzar un mensaje: «Quiero mandarle un saludo a una persona que es un gran campeón y que le hemos conocido en una derrota, que creo que cuando se conoce a la gente. Es Ilia Topuria y quiero mandarle un abrazo desde aquí y decirle que sigue siendo el mejor del mundo».

Así, el líder de la oposición ha querido rendir homenaje al deportista tras su derrota en UFC Freedom 250.

Feijóo contra la invasión del Gobierno en TVE

Motos le ha preguntado por la actualidad política y la cantidad de escándalos que están invadiendo al Gobierno: «Son, de momento, quince sumarios, 19 delitos, 94 imputados. Todo esto supone 1800 años de cárcel», ha sintetizado Feijóo.

.@NunezFeijoo pone el foco en la gestión de Pedro Sánchez y deja clara su visión sobre el rumbo del Gobierno #FeijóoEH pic.twitter.com/qEx3sdjQqD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 17, 2026

Si Feijóo saliese elegido presidente, ha prometido «decencia» y «devolver a la política española lo que siempre ha tenido: unos políticos decentes que no vengan a robar. También propongo una alternativa de gobierno para que los jóvenes puedan llegar a fin de mes y puedan acceder a una vivienda. Y lo importante en un país es crear riqueza. Porque la pobreza no se distribuye. Lo importante de un país es crear riqueza para distribuirla».

Para el líder del PP es fundamental «mantener la eficiencia de los servicios públicos», pero «bajo se tiene que hacer bajo un código de regeneración democrática de tal manera que no haya ningún gobierno que invada la Fiscalía General, El Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, RTVE. Que no invada las instituciones del Estado.»

Sobre la economía nacional, el político ha sido claro: «Las cuentas van mal. Nunca ha habido tantas deudas y nunca el gobierno ha tenido tanto dinero. Nos hemos endeudado hasta las cejas. No puede ser que el gobierno viva mejor que la gente. La mayoría de los españoles han perdido poder adquisitivo. Nunca hemos vivido peor desde un punto de vista económico», Además, el gallego a prometido que: «En cuanto llegue, lo primero que voy a hacer es decirles a los españoles, cuánto tenemos. Le voy a decir a los españoles cómo está España·»

«Sánchez tiene 700 asesores en Moncloa y es un búnker aquello»

Pablo Motos le ha preguntado a Feijóo sobre los asesores que necesitaría en caso de llegar a La Moncloa, teniendo en cuenta que Rajoy tenía 590 y Sánchez tiene casi 900.

El líder de la oposición ha dicho: «·Un asesor tiene que ser una persona formada. Son los que están en el gabinete asesorando al ministro. A veces, si los eliges bien, son útiles».

Para explicar este asunto, el político ha dicho: !Recuerdo un programa que fue con Buenafuente y coincidimos en maquillaje y le pregunté cómo era capaz de hacer un programa todos los días y contar tantas cosas y me dijo que tenía 40 guionistas. Me quedé sorprendido. Sánchez tiene 700 asesores en Moncloa y es un búnker aquello. La primera vez que le hice una pregunta a Sánchez en el Senado, fui luego a una sala y vi allí a 20 personas. Pregunté quiénes eran y me dijeron que asesores de Sánchez.

Feijóo ha continuado alegando que: «Sánchez tiene 700 asesores: guionistas, especialistas en redes, especialistas en algoritmos, agentes que le llevan cada comunidad autónoma y cada ministerio. No caben en Moncloa. España no está para tener 900 asesores. Yo me conformo con los de Rajoy y a ver si puedo hacer una pequeña rebaja».

Rajoy ha vuelto a mencionar TVE como «la televisión de Sánchez», ha recordado que el PP ha ganado en las últimas cuatro elecciones municipales y, sobre inmigración, ha asegurado que: «No tenemos recursos para todos.(…) Es necesario ordenar la inmigración. (…) Más de 500 mil inmigrantes cobran el sueldo mínimo vital sin haber trabajado una hora en el último año. No es de recibo».

Sobre el aborto y la eutanasia

Sobre la visita del Papa León XIV y su discurso en el Congreso en el que se posicionó en contra del aborto, Feijóo ha sido claro: «Toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo, pero hay que hacer todo lo posible para proteger la vida. Hay que darle toda la información a la mujer embarazada para que sepa que no tiene por qué interrumpir el embarazo por problemas económicos»

El Santo Padre también cargó contra la eutanasia y Feijóo ha dicho: «No puede ser que España sea el país donde más fácil sea encontrar la muerte».

Palo a Zapatero: «Se ha desmoronado»

Sobre la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, Feijóo ha sido muy claro con dos frases: «Zapatero era la joya del sanchismo y eso se ha desmoronado. Cuando una persona se ha dedicado a blanquear una dictadura (la de Maduro en Venezuela), puede blanquear capital.»

Independencia, inglés y bromas con las hormigas

En el último tramo de la entrevista, que ha ocupado la totalidad del programa y no ha habido más secciones, Feijóo respondió a preguntas más distendidas. Aceptó que sigue siendo muy malo en inglés, que es un gran conductor, pero que ya casi no conduce y que cree que nunca le han espiado.

Trancas y Barrancas ponen a prueba a @NunezFeijoo con sus preguntas más inesperadas en la rueda de prensa ibérica #FeijóoEH pic.twitter.com/RiUQN6Us9A — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 17, 2026

Trancas y Barrancas, las hormigas del programa, le han preguntado si Gabriel Rifán (que quiere presentarse a las elecciones generales) es o no independentista y el líder del PP ha dicho: ·Un independentista no puede ser presidente de un Gobierno al que no quiere pertenecer». El principal problema de este país es el de la independencia, pero la de los jóvenes que quieren salir de la casa de sus padres».

El invitado a El Hormiguero también ha confesado que, en el Congreso, cuando están fuera del debate, «Sánchez no tiene interés en hablar conmigo y yo se lo agradezco».

Y por último, Feijóo ha confesado que es malo en fútbol y en cocina y que cuando llega a casa se quita la chaqueta y se pone una «camiseta de manga corta y un pantalón parecido al de pijama».