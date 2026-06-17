El PP lleva al Senado la enmienda de Junts vetada por PSOE y Sumar para exigir a Sánchez elecciones ya

El PP ha registrado en el Senado la misma enmienda de Junts vetada por PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso de los Diputados para exigir al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones ya. Un texto incluido en una moción que saldrá adelante, sin carácter vinculante, pero como un importe mandato parlamentario al líder del Ejecutivo, puesto que los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Si bien el PP registró en el Congreso su propia enmienda, 35 minutos antes que la de Junts, a una moción de su grupo sobre la «debilidad» del Gobierno, para exigir así la disolución de las Cortes, finalmente los populares de Alberto Núñez Feijóo han incluido en su moción el mismo texto que la enmienda de Junts, en lo que puede interpretarse como un guiño de cara a futuros intereses comunes.

En el último punto de la moción, el PP incorpora la enmienda del partido de Carles Puigdemont, que dice así: «El Senado de España… 5. Insta al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa».

En cuanto a la autoenmienda que presentó el Grupo Popular de Ester Muñoz en el Congreso, el texto recogía lo siguiente: «El Congreso… 5. lnsta al Gobierno de España a reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido a la situación de bloqueo político que atraviesa, y a que actúe con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones generales conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas, para restablecer la normalidad democrática, recuperar la confianza en nuestra democracia y asegurar que el interés general prevalezca sobre cualquier interés político».

«Cobardía democrática»

Fuentes populares en la Cámara Alta han señalado que mientras «el PSOE cierra la puerta a la democracia en el Congreso, el PP la abre en el Senado»

«En un acto de cobardía democrática, la delegada del Gobierno en el Congreso, Francina Armengol, impidió a los diputados votar dos enmiendas a una moción del Partido Popular», critican desde el grupo parlamentario del PP en el Senado que encabeza la portavoz, Alicia García.

«Se trata de un acto donde queda demostrado que Francina Armengol no es la presidenta del Congreso, sino la ministra 23 del Gobierno de Sánchez; siempre a su servicio, bloqueando leyes del PP, mutilando leyes aprobadas por el Senado y ahora secuestrando iniciativas para impedir que se vote», lamentan los populares.

«Sánchez impide que los españoles voten en las urnas por el miedo que tiene a que los ciudadanos se expresen. El sanchismo ha dado un paso más impidiendo que los diputados voten iniciativas por el pavor que tiene Pedro Sánchez a comprobar que ha perdido todos los apoyos y que las Cortes exigen elecciones generales», insisten las mismas fuentes.

«Podrán impedir que el Congreso vote el jueves, pero no van a poder impedir que las Cortes voten porque dicha moción con la enmienda vetada será debatida y votada en el próximo pleno del Senado, esto es, el próximo miércoles 24 de junio», avanzan.

«Ese día, Sánchez podrá comprobar en el Congreso lo que opinan los grupos de la situación de la legislatura y de su corrupción, y en el Senado podrá ver cómo se transforma esa opinión en una votación», añaden las fuentes del PP.

Para el principal partido de la oposición y ganador de las últimas elecciones generales, «gracias a la mayoría del PP en el Senado, la Cámara Alta es de las pocas instituciones que quedan libres de sanchismo, al servicio del interés de todos los españoles».

«Gracias a la iniciativa del PP en el Senado, la democracia, el parlamentarismo y el Estado de derecho se está defendiendo en España», enfatizan las fuentes, añadiendo que «mientras el sanchismo condena al Congreso a la parálisis legislativa y a la mordaza, el PP en el Senado ha tramitado más de 40 leyes y ha defendido los derechos de los españoles», remachan tales fuentes.