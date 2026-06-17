El responsable de Barajas en el ‘Delcygate’ es el general al que González quiere confiar los ascensos de la Guardia Civil

David Blanes, general de división y actual jefe del Gabinete Técnico de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, es el «hombre de confianza» de la propia González y del Gobierno de Pedro Sánchez que estaba al mando de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Barajas el 20 de enero de 2020, cuando la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en la terminal del aeropuerto madrileño. Entonces era teniente coronel y hoy, ya general de división, es la persona a la que González quiere confiar los nombramientos y ascensos dentro de la Guardia Civil, en lo que se interpreta como una «purga» dentro del cuerpo.

La noche del 20 de enero de 2020, a las 00:30 h, el avión de Delcy Rodríguez aterrizaba en el aeropuerto de Barajas. Hasta allí se desplazó el entonces ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, alertado por el entonces titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que la entonces vicepresidenta del gobierno venezolano de Nicolás Maduro tenía prohibido por la UE ingresar y transitar por nuestro territorio.

Aquel episodio, conocido como el Delcygate, llegó incluso a dirimirse ante los tribunales, puesto que hubo una denuncia contra el Ejecutivo español por haber vulnerado esa prohibición de la UE. El asunto se saldó con el archivo de la causa porque, aunque el Tribunal Supremo dictaminó que Delcy Rodríguez había pisado territorio español y, por tanto, violado la prohibición de la UE, no podía considerarse que Ábalos hubiese cometido delito alguno, puesto que se trataba de una prohibición política, no acompañada por una responsabilidad penal.

En aquellos días, el hoy general de división David Blanes era el responsable de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Barajas, el guardia civil de mayor graduación en el puesto. De lo que aconteció en el aeropuerto madrileño aquella noche corrieron múltiples versiones sobre kilómetros recorridos y maletas que supuestamente bajaron del avión de la vicepresidenta venezolana.

Pero es un hecho que, tras aquel episodio, la carrera de Blanes en la Guardia Civil fue en continuo ascenso. David Blanes fue posteriormente nombrado jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, en sustitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, relevado por el ministro Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior alegó pérdida de confianza en Pérez de los Cobos después de que este se negase a facilitar a Marlaska información sobre un procedimiento judicial que afectaba al Gobierno de Pedro Sánchez.

El nombramiento de Blanes fue polémico en su día, porque, siendo teniente coronel, sustituía a un mando de mayor rango, a un coronel. Pero eso no impidió su nombramiento. Sí lo abortó, posteriormente, cuando la Justicia anuló la decisión de Marlaska y le obligó a reponer en su puesto a Diego Pérez de los Cobos.

Desde entonces hasta ahora, el teniente coronel Blanes se ha convertido ya en general de división. Y nadie en la Guardia Civil tiene dudas sobre su «compromiso» no sólo con Mercedes González, sino con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.