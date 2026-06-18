Ibiza alcanza cifras históricas en construcción de vivienda social: 1.200 pisos en una docena de promociones

Ibiza en cifras históricas en construcción de vivienda social para residentes: tramita hasta una docena de promociones para 1.200 pisos protegidos o a precio limitado para residentes, la mayor planificación residencial impulsada nunca en la ciudad.

La promoción más avanzada es la de Can Cantó, actualmente en licitación, con 48 viviendas de protección oficial en la calle Cubells y una inversión de 11,4 millones de euros. Paralelamente, continúan avanzando los proyectos de Platja den Bossa, calle Canarias, Can Escandell, Isidor Macabich, la antigua Sa Bodega, el Mercat Pagès —actualmente en exposición pública—, Sa Penya y Dalt Vila.

A ello hay que unir las promociones ya licitadas en Can Cantó, Playa den Bossa y calle Canarias representan más de 400 viviendas.

A esta cifra se suman las 216 viviendas previstas en los dos solares municipales incorporados en el programa Construir para Alquilar del Govern. En el casco histórico también se proyectan 34 viviendas, entre las que se encuentran las siete viviendas recientemente adjudicadas provisionalmente a Sa Penya, las primeras realidades de este plan.

Estas son algunas cifras del balance realizado por el alcalde del PP Rafael Triguero, de los tres primeros años de mandato, y ha anunciado igualmente que habilitará más suelo para la construcción de vivienda a precio limitado destinado a los residentes, tanto en régimen de compra como de alquiler.

En concreto, se pondrán a disposición de los promotores privados tres áreas, dos en Platja den Bossa y una en Sa Joveria, aprovechando los instrumentos urbanísticos previstos por la normativa autonómica.

«La transformación de una ciudad no se improvisa. Requiere proyectos, planificación, presupuesto, coordinación institucional, capacidad de gestión y constancia. Tres años después, podemos afirmar que Ibiza está mejor que hace tres años, que tiene un modelo claro de ciudad y que este equipo de gobierno sabe hacia dónde quiere llevarla», ha afirmado Triguero.

Además, el Consistorio dispondrá de 4,7 millones de euros procedentes de los remanentes municipales para continuar impulsando políticas de vivienda y generar nuevas oportunidades para los residentes, una reivindicación planteada hace un año por el alcalde en el Consejo de Alcaldes.

«No se trata de crecer más, sino de garantizar que nuestros vecinos y vecinas puedan desarrollar su proyecto de vida en Ibiza», ha remarcado Triguero.

En cuanto a la transformación urbana, Triguero ha destacado que «hoy ya es visible en los barrios». El Ayuntamiento está impulsando así una inversión histórica superior a 90 millones de euros, materializada en casi medio centenar de proyectos.

Durante estos tres años se ha ejecutado el mayor plan de reasfaltado de la historia de la ciudad, con más de 4,5 millones de euros invertidos y más de 60 calles renovadas. También se han sustituido cerca de 1.500 luminarias, se han plantado más de 200 árboles y se han recuperado espacios emblemáticos como el Camino del Calvario, la plaza de Sa Carrossa, la calle Desamparados y la plaza de Vila.

Entre las actuaciones más destacadas figuran la inauguración del nuevo estadio de Es Putxet, la primera infraestructura deportiva construida en la ciudad en muchos años; la próxima finalización de las pistas de tenis de Can Misses y del polideportivo de ses Figueretes; la reforma de Can Ventosa; las futuras escaleras mecánicas de Puig des Molins y la renovación de la cabecera de Vara de Rey.

La Marina y todo el municipio cuentan ya con un nuevo equipamiento de referencia como es Sa Peixateria, mientras que el barrio dispondrá próximamente de un renovado Mercat Vell.

Además, Triguero ha anunciado que avanza la tramitación del futuro Mercat Ciutat de Ibiza con la aprobación inicial en el pleno ordinario de junio. Se trata de un proyecto estratégico de cerca de 30 millones de euros que se desarrollará mediante concesión administrativa de 40 años.

El nuevo equipamiento, situado junto al Parc de la Pau, duplicará la superficie actual, contará con 300 plazas de aparcamiento subterráneo y aspira a convertirse en un mercado de referencia. En una segunda fase, el actual Mercat Nou se transformará en una gran zona verde en el centro de la ciudad.