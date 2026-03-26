El Govern de Marga Prohens ya tiene el solar para construir la mayor promoción de vivienda social en Ibiza: 200 pisos que edificará en una parcela hasta ahora municipal, después de que el Ayuntamiento del PP presidido por Rafael Triguero haya aprobado su cesión en el pleno celebrado este jueves.

En concreto, el solar corresponde a la parcela número 2 de la Unidad de actuación 18 de sa Joveria. Inicialmente, este solar había sido cedido al IB-Salut, aunque en el pleno se ha cambiado el destino de la parcela, con lo que se podrá ceder el terreno al Instituto Balear de la Vivienda de Baleares (Ibavi) para construir vivienda pública y alojamientos dotacionales para funcionarios.

Según ha explicado el Consistorio, el cambio cuenta con la conformidad de los servicios jurídicos municipales y responde a una memoria que avala la necesidad de incrementar el parque de vivienda pública.

El acuerdo fija un plazo de cinco años para ejecutar el proyecto. En caso de que no se cumpla el plazo o no se mantenga el uso durante 30 años, la cesión quedará sin efecto y el terreno será revertido al Ayuntamiento.

En total, el Govern tiene en Ibiza y Formentera más de 350 viviendas en planificación destinadas a residentes. El precio de la vivienda está inalcanzable en Ibiza, hasta el punto de que Santa Eulària, Ibiza, Sant Antoni y Sant Josep lideran en España la lista de municipios en los que comprar una vivienda es más caro, por encima de los 7.000 euros el metro cuadrado, rozando en el primer caso los 8.500 euros.

En Formentera, el IBAVI tramita la mayor promoción de vivienda en la isla, de un mínimo de 60 viviendas, en un solar en Es Pujols cedido por el Consell de Formentera. Este proyecto cuadruplica la cifra actual (14) de viviendas públicas del IBAVI en esta pequeña isla.

En cuanto a Ibiza, se prevén cerca de 300 viviendas en la planificación actual del IBAVI, que contempla seis promociones de vivienda social. La previsión incluye cinco nuevas promociones impulsadas por el Govern —cuatro en el municipio de Ibiza (104) en solares cedidos por el Ayuntamiento y el Consell, y una en Sant Antoni de Portmany (18) en un solar comprado a la SAREB— y una sexta, en Can Escandell, en Ibiza, pendiente del proceso de urbanización por parte de la empresa pública estatal SEPES y en la que el IBAVI prevé construir 170 viviendas, una parte de la promoción (el ente estatal prevé el resto, hasta llegar al total previsto de 532 en Ca n’Escandell).

En cuanto al IBAVI, en la isla de Ibiza aumentará su parque, pasando de las solo 174 actuales a las 466 (un aumento de 292 de construcción propia del IBAVI).