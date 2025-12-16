Cuesta menos de 35 euros y está arrasando en Madrid: el buffet libre de cocido, tortilla y croquetas que te va a encantar

Si por algo destaca Madrid, al margen de su oferta cultural y de ocio, es por su gastronomía. En la capital puedes encontrar restaurantes para todos los gustos y presupuestos. Desde los que son de lujo, a los que son más tradicionales y llevan décadas sirviendo sus platos. Pero entre todos ellos, hay uno que acapara actualmente todas las miradas: el buffet libre de cocido, tortilla y croquetas que cuesta 35 euros y que está arrasando.

El sitio en cuestión es Preciados 33, debido al nombre de la calle y número en el que se ubica (así que no tiene pérdida) y lo mejor es que puedes encontrar un sinfín de platos y todos ellos deliciosos. Te hemos mencionado las tortillas y croquetas de toda la vida pero lo cierto es que este restaurante con buffet de Madrid es mucho más. Una propuesta sin igual, que mezcla cantidad, platos de siempre y esa ubicación céntrica que hace que sea perfecto por ejemplo ahora, que estamos de compras navideñas.

El buffet libre de Madrid con cocido, tortilla y croquetas que te va a encantar

El restaurante se llama Preciados 33 y está situado en la calle que le da nombre, en el número 33, en pleno centro de Madrid. Ocupa un edificio clásico y está distribuido en varias salas, con una capacidad total para unas 180 personas.

Su planteamiento es claro desde el principio. Ofrecer cocina española tradicional en formato buffet ilimitado. De hecho, se presenta como el primer buffet libre centrado exclusivamente en recetas de nuestra gastronomía, algo poco habitual en una ciudad donde este tipo de formato suele asociarse a otro tipo de cocinas. El precio medio del buffet es de 28 euros, una cifra que resulta llamativa teniendo en cuenta la ubicación y el tipo de platos que se sirven.

Qué platos podemos encontrar en este buffet

En cuanto a los platos que encontramos en este restaurante de Madrid, y siendo un buffet, cabe decir que la oferta y variedad es amplia. Se pueden encontrar desde entrantes fríos y calientes hasta platos principales más contundentes, todos ellos basados en recetas conocidas. Y entre los que más destacan o los que más gustan están la ensaladilla rusa, las gambas al ajillo, las patatas bravas, las croquetas o el arroz meloso. También hay pescados, como la lubina a la bilbaína, y opciones más contundentes, como el entrecot de Discalux, pero si hay que hablar de un plato, con nombre y apellido y que todos siempre eligen cuando van a Preciados 33, ese es el cocido madrileño.

El cocido madrileño, el gran reclamo

Como decimos, el cocido madrileño es, sin duda, el plato estrella de Preciados 33. Tal y como marca la tradición se sirve en dos vuelcos, siguiendo el formato más clásico, y está incluido dentro del buffet.

El primer vuelco consiste en una sopa de cocido con fideos de cabellín. El segundo llega con los garbanzos acompañados de chorizo, ternera, tocino, pollo, morcilla, jamón, patatas, repollo y zanahorias. Un cocido completo, pensado para repetir y que se ha convertido en uno de los principales motivos por los que muchos clientes vuelven y más ahora, que estamos en los meses fríos y es cuando más apetece.

Cuánto cuesta comer en Preciados 33

El precio del buffet no es el mismo todos los días. Entre semana, desde el domingo por la noche hasta el jueves, comer en Preciados 33 cuesta 28 euros por persona. Es la franja más económica y la que más movimiento concentra, sobre todo a mediodía.

A partir del viernes el precio cambia. Los viernes, sábados, festivos y vísperas de festivo, el buffet pasa a costar 33 euros. Aun así, sigue siendo una de las opciones más ajustadas del centro de Madrid para un buffet de cocina tradicional, teniendo en cuenta la ubicación y la cantidad de platos disponibles.

Otras opciones además del buffet

Para quienes no buscan un buffet libre, el restaurante también trabaja con menús cerrados. El menú del día cuesta 15,90 euros e incluye un entrante, un principal y postre. Por la noche ofrecen una opción similar, con el mismo número de pases, pero a un precio algo más alto, 19,90 euros.

Son alternativas pensadas para quienes prefieren una comida más rápida o un formato más clásico, sin renunciar a la cocina de siempre que caracteriza al local.

Estas alternativas hacen que el restaurante no dependa solo del buffet y pueda adaptarse a distintos presupuestos y momentos del día.

En definitiva, en una ciudad como Madrid, donde cada semana abren nuevos locales, Preciados 33 ha encontrado su sitio apostando por platos de siempre, precios contenidos y una fórmula que no es tan común como podría parecer. Un buffet libre de cocina española que, por menos de 35 euros, se ha convertido en una opción a tener en cuenta en pleno centro.