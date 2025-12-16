Una nueva revisión de los precios del tabaco ha entrado en vigor recientemente en el mercado español, afectando a múltiples referencias de cigarrillos, picadura de liar y otros productos. Esta actualización de tarifas, habitual en el sector, impacta directamente en el bolsillo de los consumidores de marcas muy conocidas, como Nobel y Fortuna.

La subida se aplica a partir de la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento desde el cual los estancos y puntos de venta deben aplicar los nuevos precios en sus terminales.

Principales variaciones en cigarrillos y picadura

La modificación de precios afecta a diversas categorías de productos de tabaco. A continuación, se detallan algunos de los cambios más relevantes en las marcas populares:

Cajetillas de cigarrillos

En el segmento de los cigarrillos, se han registrado incrementos en distintas versiones de las marcas mencionadas, así como en otras referencias:

Marca Referencia Nuevo precio (estanco) Fortuna Fortuna Original (20) 5,95 € Fortuna Fortuna Original Blando (20) 5,95 € Nobel Nobel 0,1 6,00 € Nobel Nobel Duro 5,95 € Nobel Nobel Triple Filtro 6,00 € Gauloises Gauloises Rubio Azul 5,85 € Ducados Ducados Rubio Red Box (20) 5,80 € JPS JPS American Blend Blue Stream (20) 5,85 €

(Nota: Los precios indicados corresponden al precio de venta al público en estancos, que puede variar ligeramente en máquinas expendedoras.)

Tabaco de liar y otros formatos

También se han actualizado las tarifas para el tabaco de liar o picadura, un producto que se ha popularizado en los últimos años:

Marca Referencia Nuevo Precio (unidad) Fortuna Fortuna (30 g) 7,10 € Nobel Nobel (30 g) 7,10 € Gauloises Gauloises Melange Original (40 g) 10,05 € Gold Leaf Gold Leaf (50 g) 14,45 €

Para los consumidores habituales, es importante revisar las listas oficiales en el BOE o consultar directamente en su estanco de confianza, ya que las variaciones pueden ser sutiles o específicas para formatos menos comunes, como las ediciones limitadas o cajetillas de mayor número de unidades. Esta subida implica, una vez más, un ajuste en el gasto diario para la comunidad fumadora.