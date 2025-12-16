CONSUMO

¡Atención, fumadores! Así suben los precios del tabaco: las marcas Nobel y Fortuna, entre otras, afectadas

Todos los nuevos precios de las marcas más vendidas

¿Adiós al paquete de 5 euros? La lista de tarifas que encarece el tabaco de liar y cigarrillos populares

Precios del tabaco
Nobel, una de las marcas principales afectadas por la última subida de los precios del tabaco.

Una nueva revisión de los precios del tabaco ha entrado en vigor recientemente en el mercado español, afectando a múltiples referencias de cigarrillos, picadura de liar y otros productos. Esta actualización de tarifas, habitual en el sector, impacta directamente en el bolsillo de los consumidores de marcas muy conocidas, como Nobel y Fortuna.

La subida se aplica a partir de la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento desde el cual los estancos y puntos de venta deben aplicar los nuevos precios en sus terminales.

Principales variaciones en cigarrillos y picadura

La modificación de precios afecta a diversas categorías de productos de tabaco. A continuación, se detallan algunos de los cambios más relevantes en las marcas populares:

Cajetillas de cigarrillos

En el segmento de los cigarrillos, se han registrado incrementos en distintas versiones de las marcas mencionadas, así como en otras referencias:

Marca Referencia Nuevo precio (estanco)
Fortuna Fortuna Original (20) 5,95 €
Fortuna Fortuna Original Blando (20) 5,95 €
Nobel Nobel 0,1 6,00 €
Nobel Nobel Duro 5,95 €
Nobel Nobel Triple Filtro 6,00 €
Gauloises Gauloises Rubio Azul 5,85 €
Ducados Ducados Rubio Red Box (20) 5,80 €
JPS JPS American Blend Blue Stream (20) 5,85 €

(Nota: Los precios indicados corresponden al precio de venta al público en estancos, que puede variar ligeramente en máquinas expendedoras.)

Tabaco de liar y otros formatos

También se han actualizado las tarifas para el tabaco de liar o picadura, un producto que se ha popularizado en los últimos años:

Marca Referencia Nuevo Precio (unidad)
Fortuna Fortuna (30 g) 7,10 €
Nobel Nobel (30 g) 7,10 €
Gauloises Gauloises Melange Original (40 g) 10,05 €
Gold Leaf Gold Leaf (50 g) 14,45 €

Para los consumidores habituales, es importante revisar las listas oficiales en el BOE o consultar directamente en su estanco de confianza, ya que las variaciones pueden ser sutiles o específicas para formatos menos comunes, como las ediciones limitadas o cajetillas de mayor número de unidades. Esta subida implica, una vez más, un ajuste en el gasto diario para la comunidad fumadora.

