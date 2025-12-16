¡Atención, fumadores! Así suben los precios del tabaco: las marcas Nobel y Fortuna, entre otras, afectadas
Una nueva revisión de los precios del tabaco ha entrado en vigor recientemente en el mercado español, afectando a múltiples referencias de cigarrillos, picadura de liar y otros productos. Esta actualización de tarifas, habitual en el sector, impacta directamente en el bolsillo de los consumidores de marcas muy conocidas, como Nobel y Fortuna.
La subida se aplica a partir de la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento desde el cual los estancos y puntos de venta deben aplicar los nuevos precios en sus terminales.
Principales variaciones en cigarrillos y picadura
La modificación de precios afecta a diversas categorías de productos de tabaco. A continuación, se detallan algunos de los cambios más relevantes en las marcas populares:
Cajetillas de cigarrillos
En el segmento de los cigarrillos, se han registrado incrementos en distintas versiones de las marcas mencionadas, así como en otras referencias:
|Marca
|Referencia
|Nuevo precio (estanco)
|Fortuna
|Fortuna Original (20)
|5,95 €
|Fortuna
|Fortuna Original Blando (20)
|5,95 €
|Nobel
|Nobel 0,1
|6,00 €
|Nobel
|Nobel Duro
|5,95 €
|Nobel
|Nobel Triple Filtro
|6,00 €
|Gauloises
|Gauloises Rubio Azul
|5,85 €
|Ducados
|Ducados Rubio Red Box (20)
|5,80 €
|JPS
|JPS American Blend Blue Stream (20)
|5,85 €
(Nota: Los precios indicados corresponden al precio de venta al público en estancos, que puede variar ligeramente en máquinas expendedoras.)
Tabaco de liar y otros formatos
También se han actualizado las tarifas para el tabaco de liar o picadura, un producto que se ha popularizado en los últimos años:
|Marca
|Referencia
|Nuevo Precio (unidad)
|Fortuna
|Fortuna (30 g)
|7,10 €
|Nobel
|Nobel (30 g)
|7,10 €
|Gauloises
|Gauloises Melange Original (40 g)
|10,05 €
|Gold Leaf
|Gold Leaf (50 g)
|14,45 €
Para los consumidores habituales, es importante revisar las listas oficiales en el BOE o consultar directamente en su estanco de confianza, ya que las variaciones pueden ser sutiles o específicas para formatos menos comunes, como las ediciones limitadas o cajetillas de mayor número de unidades. Esta subida implica, una vez más, un ajuste en el gasto diario para la comunidad fumadora.