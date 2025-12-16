El Banco Central Europeo (BCE) no moverá ficha en la última reunión de 2025, poniendo un fin pacífico a un año marcado por hostilidades comerciales y conflictos geopolíticos, según el escenario principal de los analistas y los economistas. La entidad que preside la economista francesa Christine Lagarde dejará la tasa del depósito en la cota del 2,00% el próximo jueves, aunque esta postura laxa por parte del banco central probablemente no durará en el año nuevo. En concreto, Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha hecho un guiño a una posible subida de los tipos de interés en el próximo año.

En concreto, en una entrevista con la agencia Bloomberg, Schnabel explicó que, «tanto los mercados como los participantes en la encuesta esperan que la próxima medida en materia de tipos de interés sea una subida, aunque no en un futuro próximo», ha matizado. «Me siento bastante cómoda con esas expectativas», ha reiterado la alemana. Esto, según Schnabel y varios economistas, podría traducirse a una subida en los tipos de interés en 25 puntos básicos, lo que dejaría a la tasa de referencia en la cota del 2,25%. No obstante, Schnabel ha señalado que este cambio no se producirá hasta 2026.

Esto también es el escenario principal de Ulrike Kastens, economista senior de DWS, quién considera «poco probable» que la próxima reunión del BCE «traiga sorpresas». «A pesar de las incertidumbres en la política comercial, la economía de la zona euro ha tenido una evolución mejor de lo previsto en 2025, en parte gracias a un mercado laboral robusto», ha manifestado Kastens. Además, ha descartado del todo un alza en los tipos de interés en el futuro próximo y anticipa que la tasa del depósito seguirá en la cota del 2,00%.

Los analistas de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management ven «argumentos para una última bajada de tipos de 25 puntos básicos por parte del BCE», aunque descartan movimientos significativos por parte del banco central en la recta final del año. «El Consejo de Gobierno parece ser de otro parecer», han concluido. «Vemos pocas expectativas de que los tipos de interés oficiales de la zona del euro bajen significativamente». Esto coincide con Generali Asset Management, cuyos estrategas anticipan que el BCE «permanezca en hibernación por el momento».