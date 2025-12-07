Así fue la espectacular salida del GP de Abu Dabi: ¡Piastri adelanta a Norris y Alonso se pone quinto!
El piloto australiano adelantó a su compañero de McLaren, máximo aspirante al título
Verstappen salió de fábula y se escapó con facilidad a más de dos segundos
¡Increíble salida del Gran Premio de Abu Dabi! A la altura de la épica que supone que el título llegue en juego hasta la última carrera del Mundial de Fórmula 1 2025. Oscar Piastri no se lo pensó y atacó a Lando Norris desde el principio y consiguió clavarle un monumental adelantamiento al final de la primera vuelta.
Simultáneamente, Charles Leclerc y Fernando Alonso se zamparon a George Russell y el piloto español luchó por quitarle el cuarto puesto al monegasco con un bonito duelo del que salió airoso el de Ferrari. Carlos Sainz cayó a la decimocuarta posición, superado por Liam Lawson y Lewis Hamilton.
SALIDÓN DE FERNANDO ALONSO 🇪🇸🔥
Se pone 5º y Verstappen mantiene la primera posición 🪄#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/nCRltSKLUv
— DAZN España (@DAZN_ES) December 7, 2025
En la vuelta 4, el asturiano acabó sucumbiendo lógicamente con el de Mercedes para volver a la sexta posición y Leclerc amagó con adelantar a Norris, lo cual daría el campeonato a Verstappen.