El Barça podría renunciar a la Superliga para quedarse en competiciones UEFA

El Barcelona se está planteando un movimiento para salvarse de una posible sanción de la UEFA por el caso Negreira. Se trataría de un pacto con la organización presidida por Aleksander Ceferin para evitar quedarse fuera de las competiciones europeas a cambio de que renuncie definitivamente a la Superliga, que abandera junto a Real Madrid y Juventus.

«Hablando con una persona cercana a Laporta me decía algo que desgrané aquí y es que el Barça está utilizando su permanencia en la Superliga como gancho de cara a la UEFA para intentar un pasteleo que pasaría por no recibir esa sanción de un año de suspensión en la Champions a cambio de abandonar la Superliga», dijo Eduardo Inda en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones. «Es una historia que conté aquí y mi primera fuente era de la UEFA, pero esto me lo ha dicho alguien del club sin yo preguntar», prosiguió el director de OKDIARIO.

El club azulgrana sabe que quedarse fuera de las competiciones europeas al menos una temporada dañaría de forma irreversible sus ya maltrechas arcas y sopesa esta posibilidad. Joan Laporta, ante la probable sanción, se encuentra en una situación límite que consiste en renunciar a un proyecto que ambiciona revolucionar el fútbol europeo con partidos más atractivos.

El Barcelona es un club que, hasta la fecha, se ha mostrado inflexible con la UEFA en su decisión de pasarse a la Superliga, pero los acontecimientos han cambiado. El máximo organismo del fútbol europeo ha abierto una investigación contra el club que podría tener una resolución en las próximas semanas.

Hay que recordar que Joan Laporta en persona acudió en el mes de abril a Eslovenia para verse con Ceferin en un encuentro poco habitual. El presidente culé podría haber escuchado las condiciones de la UEFA para salir indemne del caso Negreira y esto pasaría por renunciar a la Superliga.

El máximo dirigente de la UEFA, que controla la Champions League, la Europa League y la Conferencia League, sabe que tiene la sartén por el mango y transmitió públicamente su preocupación por la situación del Barcelona. «Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto», dijo el pasado mes de abril.

Parece que las tornas han cambiado en las últimas semanas con un acercamiento entre Barcelona y UEFA que podría ser sellado con la paz dejando atrás la Superliga. Real Madrid y Juventus permanecen atentos a acontecimientos.