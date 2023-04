Laporta usa el comodín de Messi para presionar a Ceferin

Joan Laporta se reunió este jueves con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, para dar explicaciones por el caso Negreira y evitar una sanción del Comité de Disciplina del máximo órgano del fútbol europeo, que podría expulsar al Barcelona de las próximas ediciones de la Champions. En la reunión el presidente azulgrana usó la carta de la vuelta de Messi para presionar a Ceferin de no imponer al Barça ninguna sanción hasta que decida la justicia española.

Para Laporta la reunión con Ceferin era estratégica porque sabe que la UEFA no es una institución democrática, sino piramidal y disciplinada que obedece los designios de su presidente. Convencer a Ceferin de no adoptar sanción alguna contra el Barcelona mientras la justicia no se pronuncie, suponía casi asegurarse la presencia en la próxima Champions. Ganar tiempo, una huida hacia adelante similar a la de las palancas.

El presidente azulgrana mantuvo ante Ceferin el mismo discurso del pasado lunes basado su línea de defensa de que el Barcelona nunca utilizó a Negreira, al que tuvo a sueldo casi 20 años, para comprar árbitros. Laporta no se sale de su papel y, ante el escepticismo del presidente de la UEFA, no dudó en utilizar el comodín de Messi para presionar a Ceferin.

¿Una Champions sin Messi?

Laporta deslizó al máximo mandatario del fútbol europeo que Leo Messi puede estar muy cerca de regresar al Barcelona y que una hipotética sanción al club azulgrana dejaría a la Champions huérfana del jugador más mediático y seguido del planeta y que va a ganar el Balón de Oro. Para el presidente del Barça la UEFA no puede permitirse el lujo de que su competición estrella se quede sin Messi.

El presidente del Barcelona, siempre pagado de sí mismo, salió satisfecho de la reunión con Ceferin con la que abrocha una semana de explicaciones sobre el caso Negreira sin explicar absolutamente nada. Ni en su rueda de prensa del lunes, ni en su reunión de la Liga del miércoles, ni en su visita exprés a Eslovenia para reunirse con el presidente de la UEFA, la organización que puede dejarle fuera de la próxima Champions.