Laporta se defiende atacando: los dardos en la rueda de prensa del caso Negreira

Joan Laporta optó por el dicho de no hay mejor defensa que un buen ataque. Así fue su comparecencia pública ante los medios de comunicación en el que presentaba las pruebas y alegato que explicaban los pagos de millones de euros a Enríquez Negreira durante años y que justamente finalizó cuando éste acabó su vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros. El presidente del Barcelona apuntó hacia Javier Tebas o la UEFA pero también hacia el Real Madrid por el caso Negreira.

El máximo mandatario culé tuvo para todos y lanzó varios dardos. Sonados serán los que dirigió hacia el Real Madrid, al que denominó como «equipo del régimen» o nuevamente hacia el presidente de La Liga, una Javier Tebas al que pidió que «dejase esta incontinencia verbal» entre otras acusaciones.

«El Real Madrid es el equipo del régimen»

«Un presidente que se siente perjudicado por todo esto, es el Real Madrid. Un club que todos sabemos que ha sido favorecido por las decisiones arbitrales, se ha considerado el equipo del régimen por su proximidad al poder político, deportivo, económico. La mayoría de los comités de árbitros han sido ex socios del Real Madrid, ex jugadores del Real Madrid o ex directivos del Real Madrid», eran las duras acusaciones de Joan Laporta con respecto al Real Madrid, al ataque, que proseguía así: «Durante 70 años las personas que han designado la justicia en el terreno de juego han sido ex jugadores, ex directivos, ex socios del Real Madrid o en algunas ocasiones todo a la vez. Que. digan que se sienten perjudicados en el mejor momento de la historia del FCB me parece un ejercicio de cinismo y esto les pondrá en su lugar».

El primer dardo a Tebas

«Una presunción de inocencia que el Barça no ha tenido hasta ahora. El Barça ha sido sometido a una condena y a un linchamiento mediático sin estar condenado en un juicio. Y a ciertos medios de comunicación, por no decir todos, os exijo y os pido la máxima responsabilidad. Nos estamos jugando el buen nombre del club, y encima arbitral», explicaba Laporta sobre las acusaciones antes del juicio y sentencia sobre el caso Negreira, antes de dar su primer golpe a Tebas: «Es inexplicable. Y quiero señalar al presidente de la Liga. Sus acusaciones constantes para alimentar toda esta polémica. Me gustaría pedirle al presidente que dejase esta incontinencia verbal porque no le hace ningún favor a la Liga y está validando una hipótesis que es falsa».

Dardo a Tebas y la UEFA por la Superliga

Laporta insiste en que todo esto es un complot orquestado porque el Barça es uno de los clubes que trabaja en la Superliga europea: «Esta campaña también se da en un momento en el que el Barça está trabajando en una nueva competición europea. El presidente de la Liga ha aprovechado esta circunstancia para que la UEFA se sume a este linchamiento público. Por tanto, no es casualidad que esta campaña salga justo cuando el Barcelona adjudica las obras del Spotify Camp Nou».

Otro ataque al Madrid

Sobre su primer dardo a los blancos, Laporta insistía en que «esto no depende de que se hayan personado en la causa» pero reconocía que le «ha molestado que se personen porque creo que es cínico», sobre lo que profundizaba atacando de nuevo: «Pero no voy a hablar de ello porque no quiero que se desvíe la atención del Caso Negreira y esto parezca que es por la rivalidad Barça-Madrid. Espero que el juicio los desenmascare porque son un club que se ha visto beneficiado por las decisiones arbitrales».

Anuncia medidas legales contra Tebas

«Los servicios jurídicos ya han interpuesto acciones legales contra los que intentan ensuciar la honorabilidad del club. Cada vez que alguien se extralimita haciendo este tipo de declaraciones nos vemos obligados a interponer acciones legales», explicaba en alusión a Tebas, que siempre que se le ha preguntado ha dado su punto de vista de este asunto: «Además las cantidades pueden ser astronómicas porque los daños morales son importantes. Entiendo que los abogados van a reclamar los daños y perjuicios causados. Actuar a la ligera con una cuestión tan seria como esta porque estamos juzgando el nombre del Barcelona. Nosotros como junta directiva no vamos a permitir que se insulte el nombre del Barcelona. Vamos actuar contra aquellos que ataquen la honorabilidad del Barcelona».

Ataque a las esferas políticas por su catalanidad

«Parece ser todavía, lamentablemente, que hay algunas esferas de poder que no aceptan que el Barça exprese una catalanidad abiertamente», decía Joan Laporta, recurriendo de nuevo a la política para justificar este ataque: «Tengo claro que ninguna campaña para desacreditar el Barça lo consiga. Me gustaría deciros que los daños morales causados son bastante importantes. Hemos impuesto acciones judiciales contra las personas que están atacando al club. Vamos a defender la honorabilidad del club. Vamos a pedir daños y perjuicios por cantidades económicas astronómicas».