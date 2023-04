Joan Laporta se puso ante lo micrófonos este lunes para dar la versión del Barcelona en torno al caso Negreira, justificando que el club está viviendo «una campaña de desprestigio por unas informaciones difamatorias» tras descubrir el pastel de que el club pagó durante años al número 2 del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Enríquez Negreira. Sobre esa campaña difamatoria que alude, apunto varios nombres, uno de ellos el de Javier Tebas, que se molestó en resaltar como uno de los que está efectuando el «linchamiento mediático» que a su parecer sufren.

El presidente del Barça, antes de contestar a las preguntas de los medios de comunicación, en sus explicaciones y defensa sobre el caso Negreira, resaltó que la entidad culé aún no ha sido juzgado y que merece «una presunción de inocencia que el Barça no ha tenido hasta ahora», momento en el que comenzó a señalar: «El Barça ha sido sometido a una condena y a un linchamiento mediático sin estar condenado en un juicio. Y a ciertos medios de comunicación, por no decir todos, os exijo y os pido la máxima responsabilidad. Nos estamos jugando el buen nombre del club, y encima arbitral. Es inexplicable».

Tras esto, sin mencionar su nombre pero sí su cargo, Laporta hizo referencia a Javier Tebas al que quiso «señalar» por su forma de proceder durante estas semanas desde que explotó el caso Negreira: «Ha tenido una falta de profesionalidad importante y una actuación irresponsable. Sus acusaciones constantes para alimentar toda esta polémica. Me gustaría pedirle al presidente que dejase esta incontinencia verbal porque no le hace ningún favor a la Liga y está validando una hipótesis que es falsa. Está denigrando la competición».

Esas fueron las palabras de Laporta sobre Tebas, señalándole como uno de los agitadores de la polémica y ese «linchamiento mediático» al que aludía constantemente, señalando que miente y que se basa y valida una teoría incorrecta, al menos a juicio del presidente blaugrana.

«Me gustaría agradecer el comportamiento prudente y responsable del presidente de la RFEF y del CSD y al presidente Infantino, de la FIFA, que han mantenido una actitud propia del mundo del fútbol», añadía al respecto Laporta antes de pasar a otro bloque de su comparecencia previa a las preguntas de los periodistas, mencionando a Luis Rubiales (RFEF), José Manuel Franco (CSD) y Gianni Infantino (FIFA).

No es la primera vez que Laporta pide prudencia a Javier Tebas durante estas últimas semanas tras varias declaraciones formales del presidente de La Liga sobre el caso Negreira, aunque ésta gana más peso si cabe porque divide a los mandatarios de los organismos en dos bandos, dejando en el saco incorrecto solamente al presidente de la patronal.