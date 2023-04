Joan Laporta habla en una rueda de prensa en directo hoy | Última hora del ‘caso Negreira’ en vivo

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, comparece este lunes 17 de abril en una rueda de prensa ante los medios de comunicación en el Camp Nou para dar explicaciones sobre el ‘caso Negreira’ tras descubrirse los multimillonarios pagos del club catalán al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira. Sigue en directo la rueda de prensa de Joan Laporta y las explicaciones del FC Barcelona.

Rueda de prensa de Joan Laporta, en directo

11:55 – Afirmación de Negreira

«Yo no puedo hablar por terceros. Será él quién de las explicaciones pertinentes a lo largo de este proceso judicial. Yo me remito al informe de la Agencia Tributaria porque sino se remite una información que es falsa. En la página 17 del informe se hace referencia a que el señor Negreira dice: «Esto de la neutralidad es una hipótesis personal, nadie me lo indicó directamente». Es decir, nadie del club le dijo al señor Negreira que esto era para buscar la neutralidad, esto era para buscar unos servicios técnicos y arbitrales que están reflejados».

11:52 – ¿No pensaron que sería un conflicto de intereses?

«Nosotros recibimos este servicio heredado, ya se venía prestando. Cuando hicimos la revisión vimos que era un asesoramiento arbitral y pensamos que era una oportunidad. Mantuvimos este servicio y se fue realizando de forma continuada en el tiempo. Si me preguntas ¿qué haría hoy? Afortunadamente ahora tenemos el área de compliance que se trata de prevenir posibles conflictos dentro de la institución y les pediría que objetivara esta prestación de servicios. En ese momento la prestación estaba hecha por el hijo de un ex vicepresidente del CTA. El prestador principal era una persona que había trabajado en la RFEF, había ido con Luis Aragonés en el Fenerbahce… Si es favorable a los intereses del club porque lo era, a partir de ahí como era información interesante continuamos con el servicio».

11:47 – Pagos a Negreira al final del mandato

«En referencia a la primera parte de la pregunta, aquello casualmente hoy ha salido una noticia que pide una auditoría a KPMG que responde a la pregunta. Es KPMG a la hora de llevar a cabo esta auditoría que es para unos servicios de scouting. Se incrementó el último año porque hubo más trabajo, hubo más informes. Fue más elevado que el de cualquier otra temporada. Contestando también a la segunda pregunta, está preguntando por el señor Contreras, yo le agradecería y le invito a hacer el esfuerzo. El informe de la agencia tributaria se podrá deducir que todas las empresas aparecieron un momento fuera de mi mandato, cuando yo no era presidente. Estas empresas estuvieron facturando al club desde el 2013 al 2018 y la tercera del 15 al 18. Yo no tengo ningún tipo de motivo personal para dudar de los presidentes que me sucedieron. En este caso el Barça sería la víctima. Lo del señor Contreras está fuera de mi mandato y si prospera la hipótesis de la Fiscalía el Barça será una víctima»

11:39 horas – Comienzan las preguntas

Ahora comienza el turno de los medios de comunicación.

11:36 – Concluye el discurso de Laporta

«No permitiremos que insulten al sentimiento barcelonista. Actuaremos en defensa de la integridad del FC Barcelona»

11:35 horas – «Nada ocurre por casualidad»

«Seguimos con las conclusiones. Nada ocurre por casualidad. Esta campaña llega justamente cuando el Barça empieza a salir de un túnel. Hemos salvado económicamente al Barça. Estamos compitiendo bien, vamos primeros en Liga. Veo en una campaña para intentar desestabilizarnos por eso tenemos que estar más unidos que nunca. Es evidente que no es por casualidad. Esta campaña también se da en un momento en el que el Barça está trabajando en una nueva competición europea. El presidente de la Liga ha aprovechado esta circunstancia para que la UEFA se sume a este linchamiento público. Por tanto, no es casualidad que esta campaña salga justo cuando el Barcelona adjudica las obras del Spotify Camp Nou».

11: 29 horas – «El Real Madrid es el equipo del régimen»

«El Caso Negreira no es ningún delito de corrupción deportiva. Se prestaban unos servicios. Había unos pagos registrados en los libros de contabilidad del club. Por este motivo queda clara que con la existencia de esos servicios no hay ningún delito. Un presidente que se siente perjudicado por todo esto, es el Real Madrid. Un club que todos sabemos que ha sido favorecido por las decisiones arbitrales, se ha considerado el equipo del régimen por su proximidad al poder político, deportivo, económico. La mayoría de los comités de árbitros han sido ex socios del Real Madrid, ex jugadores del Real Madrid o ex directivos del Real Madrid. Durante 70 años las personas que han designado la justicia en el terreno de juego han sido ex jugadores, ex directivos, ex socios del Real Madrid o en algunas ocasiones todo a la vez. Que. digan que se sienten perjudicados en el mejor momento de la historia del FCB me parece un ejercicio de cinismo y esto les pondrá en su lugar».

11:26 horas – «No aceptan que el Barça exprese una catalanidad abierta»

«Parece ser todavía, lamentablemente, que hay algunas esferas de poder que no aceptan que el Barça exprese una catalanidad abiertamente. Tengo claro que ninguna campaña para desacreditar el Barça lo consiga. Me gustaría deciros que los daños morales causados son bastante importantes. Hemos impuesto acciones judiciales contra las personas que están atacando al club. Vamos a defender la honorabilidad del club. Vamos a pedir daños y perjuicios por cantidades económicas astronómicas».

11:22 horas – Laporta carga contra Tebas

«Una presunción de inocencia que el Barça no ha tenido hasta ahora. El Barça ha sido sometido a una condena y a un linchamiento mediático sin estar condenado en un juicio. Y a ciertos medios de comunicación, por no decir todos, os exijo y os pido la máxima responsabilidad. Nos estamos jugando el buen nombre del club, y encima arbitral. Es inexplicable. Y quiero señalar al presidente de la Liga. Sus acusaciones constantes para alimentar toda esta polémica. Me gustaría pedirle al presidente que dejase esta incontinencia verbal porque no le hace ningún favor a la Liga y está validando una hipótesis que es falsa. Me gustaría agradecer el comportamiento prudente y responsable del presidente de la RFEF y del CSD y al presidente Infantino, de la FIFA, que han mantenido una actitud propia del mundo del fútbol».

11:16 horas «El Barcelona defenderá su honorabilidad»

«Me parece importante remarcar que personas físicas o una entidad privada externa al club, que no es el Barcelona, se hayan aprovechado de este contexto para tener conductas irregulares en beneficio propio. Eso es diferente. El Barcelona, si ese es el caso, defenderá su honorabilidad. Queremos que se investigue hasta el final».

11:11 horas – «No han podido demostrar nada»

«El escrito de la Agencia Tributaria a la Fiscalía deja claro que no se ha podido relacionar los pagos a las empresas de Negreira con una posible influencia en actuaciones arbitrales. No lo han podido demostrar porque no era posible. Este asesoramiento profesional, los grandes clubs ya lo tenemos internalizado. Es necesario e importante este asesoramiento. Está reflejado en facturas que han quedado registradas en los libros de contabilidad del club. Me gustaría reafirmar esta posición. Quedarán reflejados en la contabilidad del club de una forma clara y transparente. En ese caso, el Barcelona sería víctima de esta situación. Este asesoramiento lo hemos hecho de manera clara, con transferencias bancarias, que han quedado registradas en los libros y que han pasado las inspecciones fiscales pertinentes. Eso lo puedo decir por los años 2003 a 2010, en los que yo estuve».».

11:06 horas – Laporta habla de una campaña contra el Barça

«El Barcelona ha ganado durante décadas, y sigue ganando gracias a nuestros técnicos, jugadores y nuestros socios y socias. Cuando se gana lo celebramos juntos, de generación en generación, y cuando perdemos felicitamos al contrario y no buscamos excusas. Así se explica el Barça, como una entidad de valores. Nos gusta ganar jugando bien. Como gran club que somos tenemos detractores. Ahora que somos más que un club vuelven al ataque. Ninguna campaña de desprestigio evitará que el Barça sea un club de referencia mundial. Cuando se produjo esta polémica, manifesté que era una campaña orquestada contra el prestigio del Barcelona y también dije que no era por casualidad. Encargamos una investigación interna con la máxima transparencia. El Barcelona nunca ha realizado una actuación que tuviese como objetivo alterar la competición deportiva».

11:00 horas – Arranca la rueda de prensa

«Buenos días a todos. Vengo aquí como máximo representante del Barcelona y me dirijo a ustedes con el objetivo de dar explicaciones sobre el Caso Negreira. Un caso cuyos hechos ya tuvieron lugar hace bastantes años. Pensamos que requiere una profunda reflexión por toda la polémica que ha generado. El barcelonismo está sufriendo una campaña de desprestigio por unas informaciones difamatorias».

10:54 horas – Llegan los directivos al Camp Nou

Laporta estará arropado por toda la cúpula del club en esta rueda de prensa. Poco a poco han ido llegando todos los directivos al Camp Nou. El último en hacerlo ha sido Eduard Romeu, vicepresidente económico.

10:45 horas – Documentación y carpetas en el Camp Nou

El Barcelona ha llevado al Auditori 1899 del Camp Nou documentación y carpetas para poder justificar los pagos a Negreira.

10:37 horas – Laporta responderá a todo

En primer lugar, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, dará un discurso en un atril con las explicaciones pertinentes sobre el Caso Negreira. Acto seguido, el empresario catalán responderá a las preguntas de los 70 medios acreditados.

10.30 horas – Máxima expectación en la rueda de prensa

110 periodistas y 70 medios de comunicación están acreditados en una rueda de prensa que se presenta histórica. Joan Laporta tendrá que dar explicaciones ante los medios sobre los pagos al número 2 de los árbitros. Primero leerá un comunicado y después responderá a las preguntas de los periodistas.

Laporta calienta la rueda de prensa

Joan Laporta comparecerá este lunes ante los medios de comunicación para dar la cara como máximo dirigente del Barcelona sobre el ‘caso Negreira’. No obstante, en los prolegómenos al partido de este domingo ante el Getafe, el presidente del conjunto azulgrana habló ante los peñistas del club en Madrid para anticipar el discurso que elaborará y no dudó en atacar duramente al Real Madrid considerándolo como un equipo que «históricamente ha estado favorecido».

La Asamblea de la Liga, el miércoles

La Liga ha convocado a los clubes profesionales para celebrar una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 19 de abril, y en la que se analizará las consecuencias del caso por los pagos del Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. Los clubes profesionales esperan recibir explicaciones por un caso Negreira que ha afectado a la imagen y credibilidad del fútbol español y esperan la presencia de Joan Laporta, que sigue sin dar explicaciones por el que ya es el mayor escándalo en la historia del fútbol español.

Todo lo que se sabe sobre el caso Negreira

El Caso Negreira se ha convertido en uno de los temas más reclamados en el deporte, no sólo a nivel nacional, si no también traspasando las fronteras españolas. La relación del que fuera vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, con el Fútbol Club Barcelona, a través de unos informes que derivaban en los cobros de más de 7’5 millones de euros, deja al conjunto azulgrana señalado y en medio de un proceso judicial que puede reportar consecuencias muy negativas para la entidad.

En la denuncia de la Fiscalía se expone el cobro de más de 7’5 millones de euros por parte de Enríquez Negreira del Barcelona, a través de tres sociedades, que están siendo investigadas: Dasnil 95 SL, Nilsad SCP y Soccerman SL. La última es propiedad del hijo del ex árbitro, Javier Enríquez Romero, otro de los nombres claves de una trama que ha explotado en el fútbol español y que hace cuestionar tanto al conjunto culé como al estamento arbitral, por su relación con este por medio de Negreira.

Arabia Saudí, ¿el futuro del Barcelona?

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, reveló en el programa de Mega ‘El Chiringuito de Jugones’ que el FC Barcelona será sancionado y que la ley «habla de un año de expulsión» por lo que, ante esa sanción, Joan Laporta empieza a pensar soluciones para evitar la debacle económica del club y ha comentado a su entorno más cercano «no saben si ironiza o si habla en serio, que si el Barça está fuera de Champions el roto económico será de decenas de millones de euros» y que comenta la posibilidad de «competir en este tramo europeo en Arabia Saudí».

El Gobierno se persona

El Consejo General de Deportes (CSD) anunció hace una semana que se había personado en el ‘caso Negreira’ mediante un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona por los pagos millonarios que realizó el FC Barcelona durante cerca de dos décadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira.