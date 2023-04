Laporta piensa en jugar en Arabia Saudí si la UEFA les expulsa de la Champions

Eduardo Inda acudió a El Chiringuito de Jugones, programa en el que cada semana tiene su habitual sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló en primicia lo que está comentando Joan Laporta a su entorno más cercano acerca de la decisión que tomaría si la UEFA acaba castigando al Barcelona sin participar en la próxima edición de la Champions League por el caso Negreira.

«Sigo manteniendo que el Barcelona será sancionado», comenzó su participación Eduardo Inda recordando la exclusiva que dio hace unas semanas en el mismo espacio. «Es lo que dice la ley, que habla de un año de expulsión. La gran duda es si llegará a tiempo para la próxima temporada o para la siguiente», añadió el director de OKDIARIO en el programa que se emite en Mega.

Y ante esa sanción de la UEFA Joan Laporta comienza a pensar soluciones para evitar tener tantas pérdidas económicas que pondrían en jaque el futuro de la entidad. «Laporta, lo que ha comentado a su entorno más cercano, que no saben si ironiza o habla en serio, es que si el Barça está fuera de Champions el roto económico será de decenas de millones de euros», añadió el director de OKDIARIO.

«Ha comentado a su gente la posibilidad de competir en ese tramo europeo en Arabia Saudí», añadió Eduardo Inda en exclusiva desde su asiento personalizado en el programa que presenta Josep Pedrerol. «Digo lo que él ha comentado. Competir u organizar partidos amistosos durante la Champions», agregó el director de OKDIARIO.

El Barcelona, que atraviesa una gran crisis económica, no se podría permitir el lujo de seguir perdiendo ingresos y es por ello que la sanción que le caería sin participar en la Champions League por los pagos al ex vicepresidente de los árbitros le harían buscar soluciones. «Jugaría en formatos de partidos amistosos o de pseudo competiciones para rellenar el presupuesto que dejaría la no concurrencia en la Champions», concluyó Eduardo Inda.