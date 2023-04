La justicia confirma otro pufo de 300.000 euros para el Barcelona

Otro boquete más para el Barça. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado sentencia y ha condenado al Barcelona a pagar 300.000 euros a Pancho Schröder, el que durante la época de Josep Maria Bartomeu fue director financiero de la entidad. ¿Por qué? Por despido improcedente por parte de la directiva culé que le precedió, la de Joan Laporta, que ahora tendrá que abonar otra trampa más. Y van…

Tres meses tardó Laporta en despedir a Schröder una vez tomó el control del Barcelona tras ganar las elecciones. La limpia en el club fue grande aunque, como dicta ahora la justicia, alguna de esas decisiones no estuvieron justificadas y tendrá que pagar una suma que no alcanza por poco los 300.000 euros, cifra que pudo ser mayor si el ex directivo no hubiera decidido frenar con sus pretensiones.

La sentencia dicta que Schröder fue despedido de forma improcedente el 18 de junio de 2021, momento en el que Laporta prescinde de sus servicios y por los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decide que se le debe indemnizar con la cantidad mencionada.

Según publica El Periódico de España, Schröder fue el directivo que en 2016 inició una investigación interna en la entidad ante los pagos que recibían las empresas de Enríquez Negreira por parte del Barcelona. Éste, en su último año antes de su despido, percibía casi 500.000 euros anuales.

La sentencia entiende que en esos casi 300.000 euros que el Barça debe abonar a Schröder están reconocidos tanto los conceptos pactados, el salario fijo anual más un 30% del variable, pese a que el ex directivo entiende que no se están teniendo en cuenta los bonus que existían en su contrato y que aumentaría la cifra fijada. Cabe destacar que el club barcelonés aún puede presentar un recurso de casación.

Pancho Schröder entra en escena en el Caso Negreira en noviembre de 2016. Según Infolibre, el director ejecutivo por aquel entonces, Óscar Grau, paró un pago a Enríquez Negreira y poco después entró en escena el mencionado, que pidió información y un histórico de los pagos a las empresas relacionados con el vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. Pese a esta investigación, los pagos a éste no se detuvieron hasta 2018, cuando Enríquez Negreira deja el CTA.

Schröder pasó de cobrar 190.000 euros fijos en 2015 a 220.000 antes de su despido en 2021. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que era realmente sustancioso del contrato del ex directivo eran los bonus, que llegaban incluso a igualar o superar sus emolumentos fijos.